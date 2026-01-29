グランドプリンスホテル大阪ベイは、「北海道ブッフェ」を2025年12月26日から3月1日まで開催する。

メニューは、秋鮭・いくら・甘えび・北寄貝・いかソーメン・鮪たたきなど好みの具材を組み合わせて目の前で仕上げる海鮮丼、鱈とあさりの白ワイン蒸し、カニとトマトのソースのシーフードパイ包み焼き、ポークチャップなどで、フレッシュチーズスタジオとコラボした手作りモッツァレラチーズはトマトやオリーブオイルと合わせたカプレーゼや海鮮との組み合わせなど、さまざまな食べ方で楽しめる。北海道産ビンテージ白2023や流氷を仕込水に使用した青いビールの流氷ドラフトなどの北海道ならではのワインやビールもアラカルトドリンクとして提供する。2026年1月1日から3日までは、栗の甘露煮、にしん昆布巻き、ぶりの照り焼き、筑前煮など7種のおせち料理に加え、牛フィレ肉のパイ包み焼きや鉄板焼きステーキ、天ぷらを提供する。

場所は1階ブッフェレストラン「The Cafe」。提供時間はランチが正午から午後2時半まで、ディナーが午後5時半から9時まで。料金は大人4,200円から、子ども2,100円から。税・サービス料込。