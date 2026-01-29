衆議院選挙について、NNNと読売新聞社は序盤の情勢調査を共同で行いました。

県内3つの選挙区ではいずれも前職がリ―ドしていることがわかりました。

情勢調査は、NNNと読売新聞社が27日から28日まで電話とインターネットで行いました。

長崎1区

届け出順に 共産党 参政党 自民党 日本維新の会 国民民主党から計5人が立候補している長崎1区は、国民民主党の西岡 秀子 候補が優位に立ち、自民党の浅田 眞澄美 候補が追う展開です。

日本維新の会の山田 博司 候補、共産党の内田 隆英 候補、参政党の松石 宗平 候補はいずれも伸び悩んでいます。

長崎2区

2区は、中道改革連合 参政党 自民党の三つどもえの戦いです。

自民党の加藤 竜祥 候補が大きくリードしていて、中道改革連合の山田 勝彦 候補が追う展開となっています。

参政党の髙木 聡子 候補は広がりを欠いています。

長崎3区

3区は、自民党 中道改革連合の計2人が立候補し、一騎打ちの構図です。

自民党の金子 容三 候補が、中道改革連合の田粼 耕太 候補を大きくリードしています。

今回の調査では、3割の有権者が投票態度を明らかにしておらず、今後、情勢が変化する可能性もあります

29日午後6時15分からのNIB news every.では、衆院選の県内小選挙区での情勢調査の結果をさらに詳しくお伝えします。