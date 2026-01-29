¡Ö°ìÈÖ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬¥·¥ç¡¼¥È¡×°æ¾åÃæÆü¡¢ÃíÌÜ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¡¢¸µÃæÆü¼óÇ¾¿Ø¤Î¸«²ò¡Ö»³ËÜ¤Ï»³ËÜ¤ÎÎÉ¤µ¤â¤¢¤ë¡×¡ÖÂ¼¾¾¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅ°¤¹¤ë¤³¤È¡×
¡¡¤Þ¤â¤Ê¤¯¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡£µå³¦¤ÎÀµ·î¤È¤â¤¤¤ï¤ì¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢³ÆµåÃÄ¥Õ¥¡¥ó¤â³Ú¤·¤ß¤Êµ¨Àá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Çº£µ¨¤«¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¿·Àß¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæÆü¤ÎÉÛ¿Ø¡¢Àï¤¤¤Ö¤ê¤ËÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÒ²¬ÆÆ»Ë¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¡ÛÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎA¥¯¥é¥¹²ÄÇ½À¤Ï¡©º£µ¨¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡ª
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤«¤é¤ÏÄÌ»»164È¯¤Î±¦¤ÎÂçË¤¡¢¸µ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÆâÌî¼ê¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥µ¥Î¡¼¤¬¹çÎ®¡£Åê¼ê¿Ø¤Ç¤âFA¸¢¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÌøÍµÌé¡¢¾¾ÍÕµ®Âç¤â»ÄÎ±¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅêÂÇ¤Ë½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬¸÷¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÃæÆü¤ÎÉÛ¿Ø¤Ë´Ø¤·¤Æµå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï1·î28Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡ÚÊÒ²¬ÆÆ»Ë¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¡ÛÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎA¥¯¥é¥¹²ÄÇ½À¤Ï¡©º£µ¨¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£ÃæÆü¤ÇÆó·³´ÆÆÄ¡¢1·³¥Ø¥Ã¥É¤òÎòÇ¤¤·¤¿ÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢¥Á¡¼¥àÉÛ¿Ø¤ËÆÈ¼«¤Î¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¸ÇÄê¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎÎÏ¤¬Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÊÒ²¬»á¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö°ìÈÖ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬¥·¥ç¡¼¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯Í··â¤Ç½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï»³ËÜÂÙ´²¡¢¼¡¤¤¤Ç¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤ÎÂ¼¾¾³«¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤ÆÊÒ²¬»á¤â¡Ö»³ËÜ¡¢Â¼¾¾¼é¤é¤»¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¡Ö¤³¤³¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÁª¼ê¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¸«¤ë¡£¡¡
¡¡º£¸å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö²£°ìÀþ¤È¤¤¤¦¤«¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç·ë²Ì½Ð¤·¤¿¿Í¤¬³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¹Ô¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÎÏ¤Ê2¿Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö»³ËÜ¤Ï»³ËÜ¤ÎÎÉ¤µ¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºòµ¨¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¡¢ÂÇÎ¨.177¤ÈÂÇ·âÉÔ¿¶¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿Â¼¾¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Éâ¾å¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡ÖÂ¼¾¾¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅ°¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂÎ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¡×¤Ë¤Ï²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÂÎ¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂÇ·â¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÈà¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï±¦Ãæ´Ö¡¢º¸Ãæ´Ö¡¡¥é¥¤¥È¤ËÈ´¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬½Ð¤ë³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¥Ò¥Ã¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯·Á¤ò´«¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆâÌî¡¢³°Ìî´Þ¤áµå¾ì¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê·ø¼é¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤«¤é¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¡¢¤·Îõ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï