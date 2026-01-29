女優の南沙良が６月１９日公開の映画「マジカル・シークレット・ツアー」（有村架純主演、天野千尋監督）で妊婦役に初挑戦する。

２０１７年に「金塊を下着に隠して密輸した主婦５人を逮捕」と報じられた実際の事件に着想を得た天野監督によるオリジナル作品。主演の有村が夫の横領と解雇を知り、突然借金を背負った２児の母・和歌子役、黒木華が奨学金の返済に追われる借金６００万円の研究者・清恵役、南が貯金ゼロで未婚の妊婦・麻由役を演じる。一見、犯罪とは無縁に見える女性３人が偶然出会い、金の密輸に手を染める。

大金を手にして人生をやり直そうとする３人のリベンジゲーム。南はシンガポールでの撮影を振り返り「努力や善意だけではどうにもならない現実が、人を追い詰め、選択をゆがめていく。そんな人間や社会の不完全さの中を必死に駆け抜けました。与えられた環境はいつだって不平等で理不尽だと身にしみて感じる撮影期間だった」と告白。「正しさと生きることの間で揺れる彼女たちの姿に、見る方それぞれの現実が重なればうれしいです」と呼びかけた。