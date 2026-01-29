「かっこよすぎる！」岩瀬洋志、“アイドル姿”に反響「圧倒的絶対センター」「存在に感謝」
俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）公式インスタグラムが、29日までに更新され、劇中グループ・TORINNERのパフォーマンス映像が公開された。
【写真あり】「かっこよすぎ！」岩瀬洋志のアイドル姿
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
TORINNERは、本作初の期間限定ボーイズグループ。新人ながらK-POP界のライジングスターと称されるエリートチーム。岩瀬洋志、志賀李玖、松瀬太虹、HOJIN（KAJA）、ISAAC（KAJA）がメンバーを演じ、岩瀬がセンター・RYOを務める。
公式アカウントは「TORINNER パフォーマンス」と題し、パフォーマンス映像を一部掲載。「圧巻のパフォーマンスと存在感でお客さんは大盛り上がり！」と添えた。
この投稿には「岩瀬洋志かっこよすぎる！」「待ちに待ってた3話のTORINNERのステージ」「洋志くんキラキラしてカッコイイよ〜」「ぶっ潰されない圧倒的絶対センター」「アイドル岩瀬洋志ついに民放に降臨」「ついにアイドル岩瀬洋志が世に放たれる」「存在に感謝」といった声が寄せられている。
【写真あり】「かっこよすぎ！」岩瀬洋志のアイドル姿
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
公式アカウントは「TORINNER パフォーマンス」と題し、パフォーマンス映像を一部掲載。「圧巻のパフォーマンスと存在感でお客さんは大盛り上がり！」と添えた。
この投稿には「岩瀬洋志かっこよすぎる！」「待ちに待ってた3話のTORINNERのステージ」「洋志くんキラキラしてカッコイイよ〜」「ぶっ潰されない圧倒的絶対センター」「アイドル岩瀬洋志ついに民放に降臨」「ついにアイドル岩瀬洋志が世に放たれる」「存在に感謝」といった声が寄せられている。