今季からＪＦＬに降格したアスルクラロ沼津は２９日、沼津市の愛鷹広域公園で今季の始動を迎えた。今季から指揮を執る篠田善之新監督の下、約１時間にわたって初練習を行った。清水でも指導経験を持つ同監督は、就任後初の全体練習でチーム作りを本格的にスタート。ウォーミングアップやパス回し、ランメニュー中心に汗を流した。選手は声を掛け合いながら体を動かした。

チームは昨季、Ｊ３リーグを６勝２２敗１０分けの最下位で終え、ＪＦＬ２位・滋賀との入れ替え戦で敗戦。２０１７年のＪリーグ参入以来、初の降格が決まった。今季は「１年でのＪリーグ復帰」を目標に掲げる。前主将のＭＦ菅井拓也は「スタッフも新しくなり緊張していたのですが、みんなが精力的に動けたのでよかった」と語る。

ＪＦＬもＪリーグの秋春制移行に伴い、今春からはＪＦＬカップを開催。８チームを２グループに分けた総当たり戦を行う。沼津は３月２１日の開幕戦でＹＳ横浜と対戦する。その後は各グループ１、２位による順位決定戦で１位から４位まで決める。８月下旬から翌年５月中旬まではＪリーグ昇格につながる２０２６―２７シーズンが行われる。菅井は「厳しい戦いになるというのは誰もが思っていると思いますが、もう一回自分たちが沼津、東部地域に何をもたらすことができるかっていうことを１年半で証明した先に昇格が待っているので、精いっぱい頑張りたいと思います」と力を込めた。