伊勢ケ浜部屋の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルが２８日、新規投稿され、熱海富士が安青錦との優勝決定戦に敗れた直後、悔しがる兄弟弟子たちの様子が公開された。

テレビの前に人だかりができ、画面を見つめながら旭富士が「自分の相撲より緊張するわ」とポツリ。熱海富士が土俵際に追い込むと「おー、よしよし」と興奮。だがまさかの首投げで土俵上に倒されてしまうと、テレビを見ていた全員が天をあおぎ、手で顔を覆う力士もいた。

熱海富士が愛されている様子や、部屋の雰囲気が伝わってくる動画に「伊勢ケ浜部屋の優勝決定戦を見つめる兄弟弟子が本当に大好物です！」「グッときました」「みんなで頑張って来たからこそ、この敗北は悔しいよね」「場所中は毎日元気と勇気をもらっていました」とファンも反応。伊勢ケ浜部屋の力士は今場所、熱海富士と義ノ富士が三賞を受賞、三段目では花の富士、序の口では旭富士が全勝で優勝を果たした。

動画では千秋楽後に行われたパーティーの様子や、各力士のインタビューも公開。元横綱照ノ富士の伊勢ケ浜親方は「部屋全体で５つの金星。そして敢闘賞、殊勲賞、三段目、序の口が優勝、幕下も優勝争い。残念ながら熱海富士は最後決定戦で敗れましたけど、大いに盛り上げてくれたんじゃないかなと思います。良い場所だったと思います。稽古積んだ分」と総括した。その上で「この勢いを持っと上げて来場所に臨みたい」と語っていた。