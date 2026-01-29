ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【通行止め解除】熊本県玉名市横島町 国道501号 小学校スクー… 【通行止め解除】熊本県玉名市横島町 国道501号 小学校スクールバスなど3台衝突 【通行止め解除】熊本県玉名市横島町 国道501号 小学校スクールバスなど3台衝突 2026年1月29日 12時55分 RKK熊本放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 警察によりますと、1月29日午前8時ごろ、小学校のスクールバスと大型車2台の合わせて3台が熊本県玉名市横島町の国道501号で衝突し、現場付近は通行止めとなっていましたが、午後0時34分に解除されました。 【写真を見る】3台が衝突した現場 1台は柵を突き破り畑に倒れる リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 『池袋暴走事故の松永よ 子どもと妻死んで悲しいか？笑』『1人でトイレに行かせた親が悪い』事故・事件の遺族を苦しめるSNSの“言葉の刃” 『顔はオオカミ 身体はツルツル』ヘンテコ動物の正体は…人間のせい？ 熊本・秋津川＜2025年アーカイブス＞ 「カビた部分だけ捨てる」は誤解 中には“最強クラスの発がん性”を持つ毒も…加熱しても消えない『カビ毒』の正体 関連情報（BiZ PAGE＋） グループウェア, 置床工事, デイサービス, 神事, 在宅医療, 鎌倉, 大船, 上田, マンション, ホテル