警察によりますと、1月29日午前8時ごろ、小学校のスクールバスと大型車2台の合わせて3台が熊本県玉名市横島町の国道501号で衝突し、現場付近は通行止めとなっていましたが、午後0時34分に解除されました。

【写真を見る】3台が衝突した現場 1台は柵を突き破り畑に倒れる