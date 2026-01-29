タレントのギャル曽根（40）が28日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。インスタグラムのお弁当投稿を毎回保存している人気タレントを明かした。

この日は公私ともに仲良しのタレントの山口もえとともに出演。曽根は「こんだけ忙しいのに…私、もえさんのお弁当が一番大好きで」と告白した。

「全部手作りじゃないですか。凄いんですよ。ちゃんとおかずのバリエーションも凄くて」と曽根。「だからもえさんがインスタにお弁当上げた時、私はスクショして真似しようと思って。毎回スクショしてますから」と明かした。

山口は「ありがとう」と感激しつつ「目玉焼きを茹で卵にしようかなとか、ちょっとバリエーションってなかなか増えないんだけど、そんな時に私は曽根ちゃんのYouTube見て、お母さん直伝の料理とか“あ、こんなレシピあるんだ！”“こんな簡単に作れるんだ”っていうのを学んで、結構曽根ちゃんが美味しいお料理を作ってるの見て私は作ったりしてる」。

「えーうれしい！私のYouTube見てくれてるんですか？」と曽根。「私はインスタを見てるし、もえさんはYouTube見てくれてる、こらかも頑張ろう」と笑顔を浮かべた。