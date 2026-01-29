プロ野球のキャンプインを前に、ドラゴンズのマスコット"ドアラ"をラッピングした名鉄特急の運行が始まりました。

【写真を見る】電車のいたる所にドアラが！｢ミュースカイ｣の配色を青白反転 "ドアラトレイン"で90周年迎えたドラゴンズを応援 コラボグッズには朝から長蛇の列 名鉄

いたるところにドアラが描かれた「ドアラトレイン」。中部空港へのアクセス特急「ミュースカイ」の配色を青白反転させ、制服姿のドアラなどがデザインされているほか、シートのヘッドカバーまでドアラです。



これは、名鉄が設立90周年を迎えたドラゴンズを応援しようと企画したもので、29日は中部国際空港駅の構内で記念入場券やキーホルダーなどコラボグッズも販売され、たくさんのファンが詰めかけました。

「普段見られないドアラ、かわいかった」

（ファン）

「ドラゴンズの90周年のグッズが買えてよかった」

Q.名鉄の制服を着たドアラは？

「普段見られないドアラなのでかわいかった」



午前11時半すぎには駅員姿のドアラの合図で、ドアラトレインが出発しました。ドアラトレインの運行は1月26日からすでに始まっていますが、終了の時期は未定ということです。