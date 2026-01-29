「ザ・ボーイズ」のホームランダー役で知られるアントニ・スターが、の新作ドラマ「Breakers（原題）」で謎のサーファー役として主演を務めることがわかった。米が報じている。

本作は、アメリカ人の親友2人組がオーストラリアでバックパック旅行をするなか、一見完璧なサーファー・コミュニティに巻き込まれていく物語。スターは、コミュニティを率いるカリスマ的だが謎に包まれた男・ブランドを演じる。

プロデュースは、エミー賞受賞ドラマ「私のトナカイちゃん」や「このサイテーな世界の終わり」の製作会社Clerkenwell Filmsと、「Somewhere Boy（原題）」の脚本家ピート・ジャクソン。脚本はジャクソン、監督は「インダストリー」のメアリー・ナイ＆『FEMME フェム』（2023）のン・チュンピンが務める。スターは製作総指揮も兼任する。

スターといえば、ドラマ「ザ・ボーイズ」の極悪非道なヒーロー・ホームランダー役でお馴染みだ。最終章となるシーズン5は2026年4月8日に配信予定で、今後は本作「Breakers」に加え、アンディ・ウォーホル役で出演するドラマ「サモ・ライブス（原題）」も控えている。

「Breakers」の撮影はすでに西オーストラリア州で開始され、2026年6月に終了予定。今後の続報に注目だ。

