Happyくじ『スター・ウォーズ』イウォークが発売決定 ─ ぜんぶイウォークの商品ラインナップ、かわいい

毎回ハズレなしの豪華賞品が必ず当たるHappyくじより、『スター・ウォーズ エピソード6／ジェダイの帰還』（1983）の大人気キャラクター、イウォークが登場だ。「Happyくじ/ STARWARS『EWOKS』」の商品は全部イウォーク！かわいいね。

森の惑星エンドアで暮らす小さな戦士、イウォーク。モフモフとした愛らしい見た目と、仲間思いな勇敢な一面を併せ持つキャラクターとして、多くのファンに親しまれている。そんなイウォークを主役にしたHappyくじ／STAR WARS『EWOKS』では、全9等級＋LAST賞のラインアップで、ここでしか手に入らないオリジナルグッズが手に入る。

イチオシは、A賞の「フード付きブランケット」。イウォークの人気キャラクター ウィケットをイメージしたデザインで、フードを被ればなりきり気分も楽しめる、実用性と遊び心を兼ね備えたアイテムだ。そのほか、可愛らしいフォルムのB賞「ウィケット ラバーフィギュア」や、普段使いしやすいC賞「Tシャツ」などもラインアップ。

LAST賞は、モフモフとした毛並みが魅力の全高約50cmの「ウィケット BIGぬいぐるみ」。存在感のあるサイズで、イウォークの魅力を存分に楽しめる特別なアイテムだ。

A賞：フード付きブランケット【全1種】

サイズ（約）：W120×H75cm

ウィケットのフードをかぶって、森の戦士になりきり！モフモフとしたやさしい肌触りが心地よい、ウィケットをイメージしたフード付きブランケット。羽織っても、包まっても楽しめる、特別感たっぷりの一枚です。

B賞：ウィケット ラバーフィギュア【全1種】

全高（約）：11cm

デフォルメアートで表現した、愛らしいウィケットを立体化！

ちょこんと座ったポーズと、つぶらな表情が魅力のラバーフィギュア。飾るだけで癒される可愛いコレクションアイテムです。

C賞：Tシャツ【全2種】

サイズ（約）：フリー

イウォークの魅力を、日常に！普段使いしやすく、気軽に楽しめるTシャツです。

D賞：刺繍ポーチ【全2種】

サイズ（約）：W18×H14cm

イウォークの毛並みをイメージした刺繍が可愛い、使いやすいサイズのポーチ！コスメや小物をスッキリ収納できます。

E賞：トートバック【全3種】

サイズ（約）：W30×H37cm

デフォルメアートを楽しめる、3種のイラストが魅力のトートバッグ！ちょっとしたお出かけやサブバッグとして、気軽に使える一枚です。

F賞：アクリルスタンド【全4種】

サイズ（約）：W9×H14cm

勇敢な戦士イウォークたちの映画内のシーンを切り取ったアクリルスタンド！並べて飾れば、イウォークの世界観がデスクやお部屋に広がります。

G賞：ラバーコースター【全5種】

サイズ（約）：W9×H9cm

イウォークたちが勢揃い！キャラクターごとに異なるアートが楽しめる、コレクタブルアイテムです。

H賞：ポスター【全10種】

サイズ（約）：A2

イウォークたちの印象的なシーンやアートを楽しめるポスター。お部屋のアクセントとして、イウォークの世界観を楽しめます。

I賞：缶バッジセット【全7種】

サイズ（約）：W5.6×H5.6cm

さまざまなイウォークのイラストをデザインした、2個セットの缶バッジ。バッグや小物に付けて、気軽にイウォークの魅力を楽しめるアイテムです。

LAST賞：ウィケット BIGぬいぐるみ【全1種】

全高（約）：50cm

抱きしめたくなるサイズ感が魅力。モフモフとした毛並みまで再現した、ウィケットの魅力を存分に味わえる全高約50cmのBIGぬいぐるみです。

1回880円（税込）。2026年2月6日（金）発売予定。ミニストップ、古本市場、未来屋書店、駿河屋、Happyくじオンライン、ホビーショップほか。

© & Lucasfilm Ltd.