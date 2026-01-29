Æü¥Æ¥ì¥É¥é¥Þ¤Ç°ðÍÕÍ§¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬ÏÃÂê¡¡Îø°¦·Ð¸³ÃÍ¡Ö£±£°²¯¡×ÃÎ¿Í¢ªÎø¿Í¤Þ¤Ç¤Î£¹ÃÊ³¬¤ò»ØÆî
¡¡²èÌÌ¤Ë¡Ö¶»¥¥å¥ó¥·¡¼¥ó£¶¸Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÉ½¼¨¤¹¤ë¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬ÏÃÂê¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¡Ö¹õºê¤µ¤ó¤Î°ìÅÓ¤Ê°¦¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ç¡¢Å·ºÍºî²È¤ò»Ù¤¨¤ëÊÔ½¸¼Ô¤Î¶ÍÌð¡Ê°ðÍÕÍ§¡Ë¤ÎÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤¬£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Í¡ª£Ì£Ë¡×¤Î»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤È½÷Í¥¡¦ËÅè²Ö¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¡£»³Ãæ±é¤¸¤ë¿Íµ¤ºî²È¤À¤¬¡ÖÎø°¦·Ð¸³¥¼¥í¡×¤Î¹õºê¤¬¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¾®½Õ¡ÊËÅè¡Ë¤Ë½é¤á¤ÆÎø¤ò¤·¡Ö£±£°²¯±ß¤Ç·ëº§¤·¤Æ¡×¤ÈÅâÆÍ¤¹¤®¤ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ÇÁê¼ê¤ä¼þÊÕ¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¥Ô¥å¥¢¤Ê´¶¾ð¤¬¾®½Õ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¤È¤¤¤¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹õºê¤ËÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ã´ÅöÊÔ½¸¤Î¶ÍÌð¡£¼¹É®³èÆ°¤òÂ¥¤¹¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë·Ù²ü¤âÂÕ¤é¤Ê¤¤¡£¾®½Õ¤¬¹õºê¤Ë¡Ö¤Þ¤º¤ÏÃÎ¿Í¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¶ÍÌð¤ÏÃÎ¿Í¤¬Îø¿Í¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤À¤È¹õºê¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡£²£¸ÆüÌ¤ÌÀ¤ÎÂè£´ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¾®½Õ¤¬¹õºê¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¤¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èà£±¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×á¤ò¹ð¤²¤¿¡£¤½¤³¤ËÆÍÁ³¡¢¶ÍÌð¤¬¸½¤ì¡¢Îø°¦¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¹õºê¤Ë¥¯¥®¤ò»É¤¹¡£È¾»æ¤Ë¡ÖÃÎ¿Í¡×¤È¼ê½ñ¤¤·¤Æ¸«¤»¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¡×¡ÖÌÜ¤¬¹ç¤¦¿Í¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¿Í¡×¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¡×¡Ö°ìÅÙÍî¤ÁÃå¤¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡×¡ÖÎ¥¤ì¤ë¤È¼ä¤·¤¤¿Í¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¿Í¡×¡ÖÎø¿Í¡×¤È£±Ëç¤º¤Äµ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤òÊÂ¤Ù¡¢ÃÎ¿Í¤«¤éÎø¿Í¤Ø¤Ï£¹ÃÊ³¬¤¢¤ê¡¢¡Ö²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤Æ»¤Î¤ê¡×¤È¹õºê¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¹õºê¤¬¡ÖËÍ¤âÎø°¦¤ò³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤È¡¢¶ÍÌð¤Ï°ì½³¡£¡Ö¤ªÁ°¤ÎÎø°¦·Ð¸³ÃÍ¤¬£µ¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢²¶¤Ï£±£°²¯¤À¡£½÷ÀÊ×Îò¤ò¸ì¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤»¤è¤¦¤«¡×¤È¥É¥ä´é¤Ç¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¶ÍÌð¤µ¤óÎø°¦·Ð¸³ÃÍ£±£°²¯¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö£±£°²¯¤ÎÃË¶ÍÌð¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤Û¤ó¤È¾Ð¤Ã¤¿¡×¡ÖÊÔ½¸¼Ô¤Ç¤¢¤êÎø°¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÆóÂ¤ÎÁððÞ¡×¤Ê¤É¤È»ëÄ°¼Ô¤Î¶Ã¤¤ä¾Ð¤¤¤ÎÅê¹Æ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ðÍÕ¤È¤¤¤¨¤ÐºòÇ¯£´·î´ü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥à¥µ¥·¥ÎÎØÉñ¶Ê¡×¤Ç¡¢¥Ð¥ì¥¨¹Ö»Õ¡Ê¹âÍüÎ×¡Ë¤ò½ä¤Ã¤Æ¤½¤ÎàÍÄ¤Ê¤¸¤ßá¤ÎÇ¯²¼ÀÄÇ¯¡ÊÀµÌçÎÉµ¬¡Ë¤È¹Ë°ú¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬àÀâÆÀÎÏá¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êº£²ó¤ÎÎø°¦¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼Åª¿¶¤ëÉñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£