1月28日、大井競馬場で行われた11R・金盃（S2・4歳上・ダ2600m）は、矢野貴之騎乗の1番人気、グリューヴルム（牡7・川崎・内田勝義）が勝利した。クビ差の2着に5番人気のリベイクフルシティ（せん6・大井・宗形竹見）、3着に2番人気のツウカイノキズナ（せん6・船橋・岩崎真樹）が入った。勝ちタイムは2:50.1（良）。

矢野貴之騎手

「なかなか今まで勝ち切ることができませんでしたが、このような大きな舞台で、この馬の勝負強さを見れてほっとしています。非常に柔らかい跳びをしていたので、雰囲気は良いと思っていました。負けた相手もいたので気を引き締めて臨みました。実質ハナという感覚で乗っていました。後ろのペースが遅かったので、この馬のリズムで運べたと思います。（3コーナー付近の手応えについて）まくり気味で行きたいと思っていました。和田騎手の馬がそのような動きをしてくれたので、僕の馬が器用に立ち回ってくれたと思います。接戦で強いイメージがなかったので、併せ馬はしたくないという気持ちで外へ持ち出しましたが、よく凌いでくれたと思います。このような大きなタイトルを獲れて自信になったと思いますし、さらなる活躍を期待しています。今日は応援ありがとうございました。今年1年も、皆さまが熱くなるようなレースを関係者一同で頑張っていきますので、またぜひ声援をいただけると嬉しいです」

金盃・グリューヴルムと矢野貴之騎手 (C)東京シティ競馬

内田勝義調教師

「JRAから移籍した際、すぐ勝てるかなと思っていました。時間がかかってしまって申し訳なかったのですが、やっと勝つことができて良かったです。今日は、状態も前回より少し良くなっていたので、何とかなると思っていました。前回と違って、今日の方が4コーナー回ってからの手ごたえが良かったので、何とかなるかなと思っていました。前回よりも良くなって、良い感じで出走できると思っていたので少し自信がありました。平均ペースで行ってバテないところがあるので、今日の2600mの長丁場は良いと思っていました。（次走の予定は）馬の状態とオーナーとの相談になります。今年も早くから重賞を勝つことができまして、皆様の応援の賜物と感謝しております。これからも応援よろしくお願いいたします」

グリューヴルム 23戦6勝

（牡7・川崎・内田勝義）

父：キズナ

母：リュシオル

母父：クロフネ

馬主：キャロットファーム

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 グリューヴルム

2着 リベイクフルシティ

3着 ツウカイノキズナ

4着 カイル

5着 ヴィアメント

6着 ケンシレインボー

7着 ヴェルテックス

8着 エクセスリターン

9着 ミヤギザオウ

10着 オピニオンリーダー

11着 セイカメテオポリス

12着 ベルグラシアス

13着 グランデマーレ

14着 ギャラクシーナイト

15着 ディオスバリエンテ