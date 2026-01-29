Stray Kids¡¢Âè4À¤Âå¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î²÷µó¡ªÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ØGod's Menu¡Ù¤¬Spotify5²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË
Stray Kids¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ØGod's Menu¡Ù¤¬¡¢K-POPÂè4À¤Âå¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢Spotify¤Ç5²¯²óºÆÀ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
Stray Kids¤Î1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØGod's Menu¡Ù¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àSpotify¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Îß·×ºÆÀ¸¿ô5²¯²ó¤òÆÍÇË¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ºîÉÊ¡ØINÀ¸¡ÊIN LIFE¡Ë¡Ù¤Ç¡¢K-POPÂè4À¤Âå¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½é¤Î¡ÖÃ±°ì¥¢¥ë¥Ð¥àSpotify15²¯²óºÆÀ¸¡×¤òµÏ¿¤·¡¢¤Þ¤¿°ì¤Ä¿·¤¿¤Ê²÷µó¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡¢¡È¿§µ¤¥À¥ÀÏ³¤ì¡É¤Î¥á¥¬¥Í»Ñ
¡ØGod's Menu¡Ù¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¡¢¥Ï¥ó¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×Æâ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¡¦3RACHA¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¡ÖStray Kids¤³¤½¤¬°ì¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤òÀ¤³¦¤Ë¹ï¤ß¹þ¤ó¤À¡£¤Ò¤È¤¿¤ÓÄ°¤±¤Ð¼ª¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤ÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê²Î»ì¡¢¼Â¸³Åª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Í»¹ç¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
Stray Kids¤Ï2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤«¤é¡ÈK-POP¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¡¢º£¸å¤â¤½¤Î³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¸«ÄÌ¤·¤À¡£
1·î22Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥é¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥ó¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÊParis la Défense Arena¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö²«¿§¤¤¥³¥¤¥ó¤ò½¸¤á¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÊLe Gala des Pièces Jaunes¡Ë¡×¤Ë¡¢G-DRAGON¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥¢¥®¥ì¥é¤éÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë»²²Ã¤·¡¢¡È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢6·î6Æü¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¶¡¦¥¬¥Ð¥Ê¡¼¥º¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÊThe Governors Ball Music Festival¡Ë¡×¡¢9·î11Æü¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¡Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¡¦¥ê¥ª¡ÊRock in Rio¡Ë¡×¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´ÑµÒ¤ÈÇ®¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÍ½Äê¤À¡£
