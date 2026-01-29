元恋人だった女優と20年ぶりに再会し結婚するも、日本で急死　韓国歌手の夫が1周忌の記念像をデザイン

日本で急逝した女優の妻を見送った韓国歌手ク・ジュンヨプの近況が伝えられた。

台湾メディア『ETtoday』は1月28日、ク・ジュンヨプの近況を報じた。

【写真】妻が日本で急死…ク・ジュンヨプ、激やせ

彼は最近、急逝した妻バービィー・スー（徐熙媛）さんの記念彫刻を作成し、命日の2月2日に除幕式が行われる予定だという。

報道によると、この記念像はク・ジュンヨプ自身がデザインを手がけ、金宝山の「碑林名人区」に設置されたという。除幕式当日には、故人の妹であるシュー・シーディ（徐熙娣）、母親、そしてク・ジュンヨプをはじめ、生前に親交のあった芸能界の仲間や親しい知人たちが参列し、家族であり友人でもあった彼女を共に追悼する予定だ。

除幕式について、遺族は全工程を静かに執り行うことを望んでおり、当日は公園側が警備員を配置して秩序の維持にあたると伝えられている。これに関して、故人のマネージャーも「私的な集会のため、これ以上お話しすることはない」と慎重な姿勢を示した。

かつて初恋相手同市だったク・ジュンヨプとバービィー・スーさんは2022年3月、約20年ぶりに再会し、夫婦となった。当時は“映画のようなラブストーリー”として多くの人々に感動を与えた。

（写真＝バービィー・スーさんInstagram）バービィー・スーさん（左）とク・ジュンヨプ

しかしバービィー・スーさんは昨年2月2日、家族との日本旅行中に48歳でこの世を去った。ク・ジュンヨプは今も毎日のように妻の墓を訪れていると伝えられ、その深い悲しみと変わらぬ愛情に、多くの人が胸を打たれている。