TWICE・ツウィ、深まる色香にうっとり…ファッション誌で魅せた“成熟美貌”にクギ付け

TWICEのツウィが、魅惑的な美貌を披露した。

ツウィは1月28日、自身のインスタグラムを通じて、ファッション誌『Harper's BAZAAR Hong Kong』2月号の撮影カットを公開した。

公開された写真の中のツウィは、より一層深みを増した眼差しで成熟した雰囲気を漂わせている。ツウィ本来の優雅さと、モダンでシックな魅力が絶妙に調和したビジュアルが印象的だ。

表紙カットでは、フラワーカットが印象的なオレンジのドレスをまとい、気品あふれる色気を放っている。他のカットでは、爽やかなグリーントーンのシースルーワンピースで清楚かつ幻想的なムードを演出。また、ブルーのセットアップスーツやピンクのシャツにネックレスを合わせたスタイリングでは、都会的で洗練されたキャリアウーマンのような一面も余すところなく披露した。

（写真＝『Harper's BAZAAR Hong Kong』）ツウィ

なお、ツウィが所属するTWICEは、昨年7月から世界43地域・全78公演に及ぶ大規模ワールドツアー『THIS IS FOR』を開催中。今年1月から3月にかけては、カナダ、アメリカ、台湾などを巡り、現地ファンとの熱い交流を続けている。

（記事提供＝OSEN）

◇ツウィ プロフィール

1999年6月14日生まれ。台湾・台南市出身。本名はチョウ・ツウィ（周子瑜）。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。グループ最年少だが、最高身長（公称170cm）。ビジュアルメンバーとして知られ、アメリカの映画情報サイト『TC Candler』による「世界で最も美しい顔100人」では毎年のように上位にランクインしている。クールビューティーな印象だが、実は泣き虫の一面も。2024年9月、1stミニアルバム『abouTZU』でグループ3人目のソロデビューを果たした。