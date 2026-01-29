冬の看板メニュー・猪鍋から行列必至のプリンまで！ 飛騨のグルメスポット

岐阜県・飛騨市のグルメスポットをご紹介！

雪深くなるエリアのため、漬物や味噌といった保存食文化が発達した飛騨地方。甘辛い味噌を朴葉（ほうば）にのせて焼く朴葉味噌、鶏肉を味噌または醤油ベースで作ったタレに漬け込む鶏（けい）ちゃん、十分に漬かった白菜を炒めて卵でとじる漬物ステーキなど、保存食を活かした郷土料理が食べられる。また、猪鍋はこの地域で昔から食されてきた冬の看板メニュー。猟が解禁される秋から脂がのってくる猪肉は、冬に向けて旬を迎え食べ頃に。みんなで猪鍋を囲んでつつく、おいしくて温かい時間が過ごせること間違いなし。

街さんぽ中に小腹がすいたなら、歩きながら食べられてボリューム満点の五平餅をどうぞ。この地方では存在感のあるわらじ型で、えごまを使った香ばしく濃厚な味わいがポイント。しっかり甘いものが欲しいなら市内で大人気の『下呂プリン』や、栗の和菓子に地元のファンが多い『仁太郎』が運営するカフェへ足を運ぼう。帰りに老舗の酒屋さんで地酒を入手したら、飛騨グルメはコンプリート！

祭ばやし

鶏ちゃんみそ味 \850（上）、つけものステーキ \600（下）。どちらも最高のご飯のお供なので、白米はおかわり必至。肉のおいしさを閉じ込めるように丁寧に焼かれた飛騨牛串焼き（2本）\950、地元の新鮮な鶏肉を使うせせり（3本）\600といった他の焼きものも美味。

地元の方に愛される居酒屋で、定番の鶏ちゃんと漬物ステーキを

郷土料理であり、地元民にとっては家庭料理的な存在でもある鶏ちゃんと漬物ステーキを食べるなら、どこかほっとする空気感のある居酒屋『祭ばやし』がおすすめ。店主の熊崎淳二さんが腕を振るう鶏ちゃんは、八丁味噌と白味噌を混ぜて作るオリジナルの味噌ダレが特徴。ニンニク少なめだから、初めて食べる人にも優しいお味。七輪で炙りながら、卵黄を絡めていただこう。地元で採れた濃厚な卵を使い、白菜の浅漬けと絡めてふわふわに仕上げるつけものステーキは人気の王道メニュー。

駅から温泉街とは反対側に出て、1分ほど歩くと暖簾が見える。こぢんまりとした居心地の良いお店なので、予約するのがベスト。

information

祭ばやし

下呂市幸田1324-1 TEL. 0576-24-1255 17:00〜22:00（21:00LO） 日曜休

山びこ

お肉は脂っこくなく軽やか。残ったスープにご飯を入れて雑炊にしても美味。天然いのしし鍋 \3,200

猪肉の甘みと旨みをピュアに味わう至福鍋

昭和43年のオープン当初から猪鍋と朴葉味噌を提供し、人気の老舗。「天然いのしし鍋」に使用するのは、脂がのり柔らかい40〜50kgのメスで、年度内の狩猟期間に獲ったものだけ。ロースとバラ肉を、自家製の味噌を使ったスープで火を通していただく。臭みは全くなく、脂身の甘さとお肉の旨みが最高。「飛騨牛朴葉みそ」は、麹味噌や田舎味噌などを合わせた自家製味噌がおいしさの決め手。

information

山びこ

下呂市森1088-2 TEL. 0576-25-2883 11:30〜14:00頃（14:00LO）、17:00〜19:00頃（土曜のみ、19:00LO） 予約不可 月曜休

下呂プリン

“喫茶店のプリン”をイメージした少し固めの「レトロ」\450（左）。メロンジュレを入れた「メロンソーダ」\450（右）はさくらんぼが懐かしい佇まい。

卵のコクを味わう、唯一無二のプリン

大行列になることもあるほど市内で人気の『下呂プリン』。パティシエ界で高評価される名ブランドの卵と厳選したバニラビーンズを使ったプリンは、芳醇な香りとコクがおいしさの秘密。銭湯をイメージした店内もキュート。テイクアウトがメイン。

店内には小さなイートインスペースあり。

information

下呂プリン

下呂市湯之島545-1 TEL. 0576-74-1771 10:00〜17:00 1月中は水曜休、2月以降は不定休

のりん家（ち）

炒った地元産のえごまをミキサーにかけ、醤油と砂糖、酒を混ぜてタレに。わらじ型につぶしたご飯にたっぷり塗って焼くと、香ばしい匂いがふわり。コク深さも増しておいしい。五平餅\300。

おいしさの決め手は手作りのえごまダレ

五平餅をはじめ、お団子や焼きそば、ソフトアイスなど、小腹を満たすのにベストなラインナップが並ぶ。五平餅は冷めてもおいしい仕上がりを求めて試作を重ねた自信作。「老若男女、みんなに喜んでもらえるものを」という店主・松田紀夫さんの想いが端々から伝わる温かいお店。

テイクアウトがメイン。

information

のりん家（ち）

下呂市森1141-1 TEL. 090-1096-7811 9:00〜16:00 水曜休

NITAROU

使用する栗きんとんは栗100％。モンブランペーストは錦糸のような極細に仕上げ、なめらかな口溶けを追求。添えられた煎餅は栗きんとんを香ばしく焼き上げたもの。栗まるけ \1,000。

明治元年創業の、老舗の味を気軽に

代々続く和菓子店が営むカフェ。地元で“栗菓子の名店”として親しまれる老舗だからこそ生まれた看板メニューが「栗まるけ」。栗きんとんを練り込んだソフトクリームに、極細に絞った栗のモンブラン、甘露煮を重ねた一品で、ひと口ごとに栗の旨みが広がる極上デザート。

東農檜を使った温もりある店内。

information

NITAROU

下呂市湯之島547-7 TEL. 0576-74-1877 9:30〜16:30 木曜休

柏屋酒店

米の旨みが優しく広がるどぶろく「ゲロのどぶ」260ml \668と、甘口のスパークリング日本酒「すますま」250ml \703。どちらも「天領酒造」自慢の一本。

“ならでは”の一杯を見つけたいならここ

大正7年に創業した老舗酒店で、地酒と地ビールを物色。下呂の歴史ある蔵元といえば、「天領酒造」と「奥飛騨酒造」。日本酒好きなら、まずこの2つの酒造のお酒を探してみよう。他に、クラフトビールや飛騨りんごと飛騨トマトを使った100％ジュースなどもあり。お土産探しにも。

珍しいお酒がいっぱいの店内。岐阜高山のお酒も多数。

information

柏屋酒店

下呂市湯之島745-1 TEL. 0576-25-2137 8:00〜18:00 不定休

information

ACCESS

最寄り駅はJR下呂駅。東京駅からJR東海道新幹線で名古屋駅下車、そこからJR高山本線の特急ひだ・高山行き、または富山行きに乗り換えて行くのが最短ルート。東京駅からの合計移動時間は3時間半〜4時間。特急ひだの本数は1日約10本のため、特急の時間に合わせて新幹線に乗るのがおすすめ。