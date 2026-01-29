【AZ-14 ライガーゼロイクス】 2月 予約開始 価格：未定

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SAPRK」は、ムービングキット「AZ-14 ライガーゼロイクス」を2月に予約受付を開始する。

本商品は「ゾイド」シリーズに登場するライオン型ゾイド「ライガーゼロ」がCAS（チェンジング・アーマー・システム）のイクスユニットを換装した姿。ガイロス帝国が開発したユニットで、光学迷彩によるステルス性や展開式の高電磁剣「スタンブレード」を装備し、カラーリングもブルーとゴールド、ブラックとなっている。

どのようなギミックが搭載されているのか、今後の発表に期待したい。

(C) TOMY