今日29日午後は関東でも雪や雨の降る所があり、箱根や多摩方面、秩父方面など内陸部ほど一時雪が強まり、積雪となる恐れがあります。東京23区内でも一時的に雪や雨の降る可能性があります。今夜は天気の変化や路面の凍結、積雪などに十分ご注意ください。

今日29日午後 関東で雪や雨の所 内陸部ほど積雪や凍結注意

今日29日、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となっています。関東地方の上空約5500メートルには氷点下33度以下の強い寒気が流れ込み、気圧の谷が通過中で、大気の状態が不安定です。





今日29日の関東は、昼過ぎ以降は雪や雨の降る所があり、場所によっては雷を伴う見込みです。また、山沿いに限らず、平地でも一時的に雪や雨が降るでしょう。夜遅くにかけては、関東の平野部でも積雪となる所がある見込みです。東京23区内でも一時的に雪が降り、場合によってはうっすらと積もる可能性があります。予想よりも気温が下がったり、降水量が多くなったりした場合には、局地的に大雪となる可能性もあります。午後は天気の急変に注意し、内陸部ほど雪による交通の影響にご注意ください。

関東甲信 予想降雪量

29日6時から30日6時までに予想される24時間降雪量(多い所)

関東地方北部の山地 30センチ

関東地方北部の平地 1センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて 5センチ

関東地方南部の平地 1センチ

甲信地方 40センチ



関東地方では、今日29日夜遅くにかけて、平野部を含めて降雪による交通障害や路面の凍結に留意してください。