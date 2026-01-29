2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年9月20日）*****「体力の衰えを感じはじめた」「老後のお金が心配」60代以降は健康やお金などあらゆる面で不安が募りがちです。ところが、2025年で65歳を迎えた精神科医・和田秀樹先生は「特に65歳からは、この世は『楽園』だと思って、あらゆる意味で『自由に』生きてこそ、本当に自分らしい人生を送ることができる」と、語ります。そこで今回は、和田先生の著書『65歳、いまが楽園』から、一部を抜粋してお届けします。

「シニア世代＝貧困」という刷り込みに要注意

テレビをつければ、朝のワイドショーでは毎日のように、年金だけで生活しているというシニア世代が物価高に苦しみ、切り詰めた生活を送っている様子が報じられています。

そういう映像を繰り返し目にすれば、「シニア世代＝貧困」というイメージが自然と刷り込まれ、「自分も将来そうなるのではないか」と不安になるのも無理はありません。

しかし、少し冷静になって見てみれば、取材されているのは年金の受給額が極端に少ない、たとえば３万円とか５万円しかもらっていないというような、かなり特殊なケースばかりです。

そうした方々は、若い頃に保険料をほとんど納めていなかったり、厚生年金に加入していなかったりといった背景を持っている場合が多く、年金制度の恩恵を十分に受けられない構造的な理由があります。

しかも、仮に本当にそのわずかな年金だけで生活せざるを得ないのであれば、それはすでに生活保護の対象になり得る水準です。

本来知らせるべきこと

たとえば東京都の場合、単身世帯の最低生活費は月13万円程度と定められており、年金収入との差額は生活保護で補填される仕組みがあります。本来であれば、こうした制度を丁寧に紹介し、視聴者に「そうなったときには、手を差し伸べてもらえる方法はある」と知らせるべきです。

にもかかわらず、「気の毒ですね」と言うばかりで、何の支援策も紹介せずに終わってしまう報道は、車にはねられて倒れている人を前に「大変ですね」と言いながら、ただカメラを回しているようなものです。

それだけならまだしも、そうしたケースをあたかも「誰にでも起こりうること」として煽るような構成になっているのですから、もはや悪意さえ感じてしまいます。

ワイドショーというのは、つくづく人々の不安を煽ることに長けているメディアなのだなと、私は感じざるを得ません。

「余裕あるセカンドライフ」を送れる人は意外と多い

確かに、高齢者（特に75〜84歳）の貧困率はほかの世代より高いことはわかっています。そういう人たちの存在を無視したりせず、社会が手を差し伸べることはもちろん必要でしょう。

しかし、当然ながら、シニア世代がみんな貧困に苦しんでいるわけではありません。



現在の65〜75歳くらいの世代（１９５０〜１９６０年頃生まれ）は、厚生年金の加入期間が比較的長く、給料水準もバブル期を経験した世代として高かった傾向があります。

さらに、多くの企業では退職金制度や企業年金制度もまだ機能していたため、年金に加えてある程度の企業年金収入がある人もいます。

もちろんごく一部ではありますが、厚生年金と基礎年金で月30万円に迫り、企業年金を合わせて40万円以上受け取っている「年金の超勝ち組」も実際にかなりの数で存在します。

比較的恵まれた年金世代

また、50代後半くらいから60歳前後の世代も、企業年金制度がまだ一部機能していた時期に働いており、今後10年以内に年金受給が始まることを考えると、「比較的恵まれた年金世代」だと言っていいでしょう。

つまり、10年後くらいに高齢者の仲間入りをする世代までは人生の後半を安心して楽しむだけの下地が比較的しっかりとある世代だと思います。よほどのことがない限り、高齢になったからと言っていきなり貧困になることはないでしょう。

しかも定年を迎える頃には、住宅ローンの返済もほぼ終わり、子どもも独立している可能性が高いうえに、税の優遇措置も受けられるため、会社員だった頃より多少収入が減ったとしても、自分のために使えるお金はむしろ多くなる場合もあるでしょう。

もしかするとその金額は若い人たちより多い可能性が高いので、好きなことを好きに楽しんだからと言って毎月赤字になってしまうという人ばかりではないのではないでしょうか。

