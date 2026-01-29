2026年1月29日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、山口県の「下松牛骨ラーメン」に注目！

【写真】仙台市の人気ラーメンチェーン店が配布しているという「シール」の正体は？



グルメ番組など、ローカル番組のロケを担い、地元グルメを知り尽くす番組技術スタッフおすすめ「ロケ飯」を紹介する人気シリーズ『いい店、知ってますよ ケンミン技術めし』。

今回このコーナーで紹介するのは、山口県のローカル番組のグルメロケを多数担当する技術スタッフのおすすめ、山口県下松市の牛骨ラーメン店！



スタジオの試食会にも、「下松牛骨ラーメン」が登場！（写真提供：読売テレビ）

そのお店は、ご当地ラーメン「下松牛骨ラーメン」を考案した発祥店で、開店前から行列ができる人気店「紅蘭」。「日本一映える」と絶賛のチャーシュー麺や定番のサイドメニューと共に、下松牛骨ラーメンの魅力に迫る。

スタジオの試食会にも、「下松牛骨ラーメン」が登場！ゲストたちも大喜びのそのお味は――？



「こんにゃく大使」でもある群馬出身・中山秀征もこんにゃくのおいしさを熱弁（写真提供：読売テレビ）

『よっ！日本一 ケンミン トップ・オブ・ザ・トップ』のコーナーでは、「こんにゃく王国」群馬県を大調査。

超低カロリー＆糖質ほぼゼロ、美肌や腸活にも期待できる食材「こんにゃく」の原料となるこんにゃく芋の収穫量がダントツ日本一の群馬県。日本で唯一のこんにゃくテーマパークまである「こんにゃく王国」だ。

そんな群馬県に向かい、驚きのこんにゃく事情を大調査。こんにゃく芋からこんにゃくを手作りする県民が、数々のアレンジこんにゃく料理を紹介。料理店の絶品アレンジ料理も続々登場！「ぐんま大使」だけでなく「こんにゃく大使」も務める今回のゲスト、中山秀征もこんにゃくのおいしさを熱弁！

試食会には手作りこんにゃくの刺身が振る舞われ、スタジオゲスト達はそのおいしさに大喜び！



初登場、宮城出身・「いぎなり東北産」の葉月結菜（左）と伊達花彩（右）（写真提供：読売テレビ）

『ヒミツの習慣 極』のコーナーで今回取り上げるのは、今、仙台市周辺の宮城ヤングの間で密かに流行っている謎のシール!?

仙台市の高校生が「カッコいい」「シンプルな感じが逆にいい味出している」と話すそのシール、仙台市の人気ラーメンチェーン店が配布しているものだという。

宮城ヤング達がスマホの裏に入れるなど、密かなトレンドアイテムになっているそうで――。

スタジオゲストの東北を中心に活動するアイドルグループ「いぎなり東北産」メンバーの、宮城出身・伊達花彩と葉月結菜も、シールの魅力を熱く語る。