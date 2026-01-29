世界でもトップクラスの長寿国となった日本。しかし、「より良く生きる、自分らしく最期まで、と言いながら、老い方・死に方を知っている人は多くない」と語るのは、病院の臨床で15年以上働く看護師の高島亜沙美さん。そんな現役看護師の高島さんが教える、老いと死のプロセスと終末期の現実を綴った『人生の終わり方を考えよう 現役看護師が伝える老いと死のプロセス』より、一部を抜粋して紹介します。

【書影】現役看護師だからこそ伝えられる、自分らしい最期の迎え方

延命治療とDNARの実情

みなさん延命治療と聞いて、どんな場面を思い浮かべますか？ 人工呼吸器をつけたり、心臓マッサージをしている場面でしょうか。

実は、意外にも「延命治療」という治療方法はありません。いろんな手技や療法が組み合わさって、ひとつの「治療」になりますから、定義そのものが成り立たないんです。手技や療法だけ見ると、延命治療も救命治療も大きく変わりはありません。その目的や意味が変わってくるのです。

そのため、患者さんには、いつも延命治療の考え方をこんな風に説明しています。

「たとえば、味が足りないなと思うときにかける塩と、すいかにかける塩、目的が違うでしょう。すいかにかける塩は、すいかをしょっぱくするためじゃなく、すいかの甘さを引き立たせるためにかける塩。

実は治療もそんな感じで、目的によって選ぶ手段が変わります。点滴も酸素も血圧を上げるお薬も、交通事故で運ばれてきた高校生に使う場合と、90を超えた高齢者に使う場合じゃ、意味も目的も違うんです。もちろん、結果もね」と。

この延命治療を語る上で、忘れられないエピソードがあります。

90歳を超えた女性患者さんでした。退院を控えていたんですが、朝食を持っていったときに呼吸が止まっているところを発見しました。カルテを見るとすべての延命治療を望みます、とあります。

あぁ……と思いながら、心電図モニターをつけ、酸素マスクをつけます。心電図モニターの波形はフラット、心停止を意味します。

ここで、後輩の男性看護師が心臓マッサージを始めるのですが、ひとつめの圧迫でボキっと音がしました。高齢で骨粗鬆症の進んだ患者さんの肋骨が折れた音。

ただ、それで心臓マッサージをやめることはできません。だって、積極的な治療を、そして延命を希望しているのですから。我々は肋骨の先の心臓を圧迫し全力で蘇生処置をしなくてはならないのです。



その後も、肋骨が折れる音が時折しますが、処置はやめません。

最中に後輩が、「俺、患者さんを助けてるのか殺してるのか、よくわからないっす」と言ったんです。30分、心臓マッサージを続けましたが、結局その患者さんは亡くなりました。

この後輩の一言が、高齢者への延命治療というものを如実に表しているなと、感じています。

では、実際にどんな方法があるのか、わたしの勤める病院で延命治療に関する承諾を得るときに、説明している医療処置の一つを紹介します。

普段から病院でおこなわれている治療だけれども、高齢者へ施すとメリットよりも患者さんへの不利益が優ってしまうことも場合によってはあります。

なぜ、延命治療を控えるという事例やニュースが増えてきているのか、その人のいのちを救うってどういうことなのか、先ほどの、心臓マッサージで肋骨が折れたおばあさんの事例を思い出しながら読み進めてもらえると、自分や家族がそうなった場合をイメージしやすいかと思います。



挿管を含む人工呼吸器での呼吸管理

口から気道にチューブを挿入し、人工的に呼吸を管理するものになります。本人の呼吸をサポートするモードもあれば、呼吸器が主体となって管理するモードもあります。

気道にチューブを挿入するわけですから、意識がある中では痛くて苦しい処置になります。強制的に「むせ」が起こってしまいますからね。

そのため、意識がある患者さんには前投薬としてぼーっとするような薬剤を使い、できるだけ痛くないよう苦しくないよう努めます。それに、処置をする医師側としてもそちらのほうがやりやすいからです。

呼吸器管理が長期に及ぶ場合には、口からではなく気管切開といって首から穴を開けてチューブを挿入するケースもあります。

人工呼吸器をつけたらもう安心！ と思っている方もいるんですが、人間の自発呼吸に勝るものはありません。人工呼吸器は、風船を膨らますように外から圧や空気量を管理する仕組み。一方、人間の自発呼吸は横隔膜を使って空気を中に引き込む仕組みとなっています。

お椀にラップをピタッとつけてしっかりチンすると、ラップが内側に向かって凹んでるとき、ありませんか？ あの力学です。肺の奥のほうの肺胞（肺の細胞）まで空気を届けることができるんです。

人工呼吸器も性能が上がっているとはいえ、やはり機械です。人間の機能を100％代替できるかといえば、そうではないのです。

もうひとつ、人工呼吸器を語る上で伝えておかなければならないことがあります。それは、一度呼吸器を装着してしまったら呼吸機能の改善以外の理由で外すことが難しいこと。

こんなはずじゃなかったから呼吸器を外してほしい、意識が戻らないなら呼吸器を外してほしい、ということがこの国ではできないんですね。医師が殺人罪で起訴されてしまいます。

そのため、病棟でも救命センターでも、高齢者への人工呼吸器装着は年々慎重になっています。

本当にいいんですか？ 助かってもお金とケアがものすごくかかりますよ、というアナウンスがされているはずです。

気になる人は、過去に医師が人工呼吸器を外して罪に問われた事件が何件かありますので、調べてみてください。

誰も悪くないのにこういうことが起こってしまうことそのものが悲劇だなと思いますし、制度やルールが定められないのはなぜなんだろう、と考え込んでしまうこともあります。

