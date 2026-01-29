創刊以来、《女性の生き方研究》を積み重ねてきた『婦人公論』。この連載では、読者のみなさんへのアンケートを通して、今を生きる女性たちの本音にせまります。大切な家族の一員であるペットたち。かかる費用や利用しているサービスなど、その実態を覗いてみました。今回は、ペットと暮らす際の費用について紹介します。

【回答者数】158人 【平均年齢】59.8歳

【回答者の内訳】20代…6人／30代…12人／40代…8人／50代…38人／60代…62人／70代…25人／80代…6人／不明…1人

Q. ペットにかかる費用の年間総額を教えてください



A. 平均 18万2851円

Q. 食費の年間総額は？



A. 平均 7万3289円



Q. 医療費の年間総額は？

A. 平均 7万3953円

●現在は予防接種のみなので年4000円だが、尿路形成手術をした際は、約15万円かかった （猫／63歳・無職）

●生後4ヵ月のときに夫のカミソリの刃を飲み込んでしまい、大手術をしました。費用は10万円（犬／71歳・年金受給者）

●保険に入っていますが、しょっちゅうお腹の調子が悪くなるので、行くたびに3000円くらいかかる（カメ／52歳・アルバイト）

●県外で精密検査を2回して、10万円が飛んでいった （犬／56歳・無職）

