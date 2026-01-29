中高年女性に聞いた、ペットにかかるお金。1年間の食費平均7.3万円、医療費平均7.4万円。年間総額50万円以上かかっている人も
創刊以来、《女性の生き方研究》を積み重ねてきた『婦人公論』。この連載では、読者のみなさんへのアンケートを通して、今を生きる女性たちの本音にせまります。大切な家族の一員であるペットたち。かかる費用や利用しているサービスなど、その実態を覗いてみました。今回は、ペットと暮らす際の費用について紹介します。
【回答者数】158人 【平均年齢】59.8歳
【回答者の内訳】20代…6人／30代…12人／40代…8人／50代…38人／60代…62人／70代…25人／80代…6人／不明…1人
Q. ペットにかかる費用の年間総額を教えてください
A. 平均 18万2851円
Q. 食費の年間総額は？
A. 平均 7万3289円
Q. 医療費の年間総額は？
A. 平均 7万3953円
●現在は予防接種のみなので年4000円だが、尿路形成手術をした際は、約15万円かかった （猫／63歳・無職）
●生後4ヵ月のときに夫のカミソリの刃を飲み込んでしまい、大手術をしました。費用は10万円（犬／71歳・年金受給者）
●保険に入っていますが、しょっちゅうお腹の調子が悪くなるので、行くたびに3000円くらいかかる（カメ／52歳・アルバイト）
●県外で精密検査を2回して、10万円が飛んでいった （犬／56歳・無職）
