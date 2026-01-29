高嶋ちさ子、“チーム高嶋”で恒例の新年会を開催「軍団のみなさん楽しそう」「笑顔が素敵」「屋形船で新年会なんて なんて粋なんでしょう」
ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（57）が28日、自身のインスタグラムを更新。「毎年、恒例のチーム高嶋の新年会」を開催したことを報告した。
【写真・動画】「軍団のみなさん楽しそう」「なんて粋なんでしょう」屋形船で行った“チーム高嶋”の新年会の様子
新年会は、屋形船で“豪勢に”実施。ゲーム大会やカラオケコーナーも行われたようだ。投稿では、屋形船から望む夜景やにぎやかに食事をする様子、高嶋が仲間たちを前にあいさつする姿など、写真と動画で楽しげな会の様子を紹介した。
コメント欄には「屋形船で新年会なんて なんて粋なんでしょう」「豪華な新年会」「軍団のみなさん楽しそう」「みなさん笑顔が素敵」「寒い毎日ですが元気そうで嬉しいです 最高のチームですね」「素敵な景色＆ご飯＆仲間すごくいいですねー」などと、さまざまな反響が寄せられている。
