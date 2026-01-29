月4万円の年金で、最低限のものしか持たずとも豊かな暮らしができる……そんな「ケチ道」を実践する、エッセイストの小笠原洋子さん。ところが昨年、まさかの事態で大きな出費を余儀なくされたそうで……（構成：上田恵子 撮影：藤澤靖子）

介護タクシーの料金に驚愕

私は東京郊外にある3DKの高齢者向け賃貸住宅で、長年ひとり暮らしをしています。家賃は5万5000円ほど。エッセイストとしての収入を除けば、入ってくるのは月4万円の年金のみ。

これまで家賃や光熱費などの固定費を除き、「一日1000円」で暮らす節約生活を送ってきました。

年金が振り込まれたら千円札で1週間分ずつ引き出します。お財布の中には、千円札を7枚。時には余分を含む10枚入れることもありますが、1日の買い物には、1枚まで使えるというルール。時代とともに物価が上がってもこのルールは崩さず、持ち前のケチ精神でやりくりできていました。

昔から、負荷がかかるとその分頭が冴えて、力が湧いてくるところがあるんです。たとえば、ニュースで「キャベツが値上がりしています」と言っていたら、「じゃあ安い白菜を食べよう」と頭を切り替える。

「靴箱が買えない。テレビ台を靴箱代わりにしよう」「ティッシュペーパーは高い。トイレットペーパーを空き箱に入れて使おう」といった具合に。足りないものは創意工夫でカバーして、節約すること自体が好きなので、まったく苦にならなかったのです。

ところが2024年9月、予想外の出来事が。ある日海に行き、海岸沿いの高い石段デッキで、コンビニで買った肉まんをひとりで食べていたんです。景色のいいところでちょっとしたおやつを食べるのは、私のお金のかからない楽しみのひとつでしたから。

すると空からトンビがさっと降りてきて、肉まんをおどろくほどの早わざで奪っていったのです！

動転した私は、舞い散った包み紙を拾おうと、2メートルほど下へ飛び降り、着地に失敗。足を骨折し、長期入院するという事態になったのです。

ケガをしたのは隣県だったため、救急車で運ばれた病院と相談し、その日のうちに自宅近くの病院に転院しました。

移動に介護タクシーを利用したところ、深夜料金が加算され、なんと3万円！1ヵ月分の生活費が一晩で飛んだわけですから、骨折の痛みより、その金額に気を失いそうになりました。

しかも、搬送後に受けた手術の予後が悪く、退院して数日で病院に戻り、再び手術をするはめに。その後も3度目の手術をするなどして、自宅での暮らしに戻れたのは4ヵ月後でした。

結局、かかった入院費は約30万円。月4万円の年金受給者には大金です。高額療養費制度の利用である程度戻ってくるとはいえ、大変ショックな出来事で。

ほかにも、手術後の足に装着する固定具の購入費が15万円、着替えのレンタル代が5万円など、どんどんお金が出ていきました。

さらに、一難去ってまた一難。病院から、退院後はリハビリ専門病院への転院が必要だと言われたのです。費用はなんと数十万円。簡単に払える額ではないけれど、リハビリをしないと歩けなくなるかもしれない……。

悶々としていたとき、突然『アルプスの少女ハイジ』のクララが頭に浮かんで。足が不自由だったクララも、ハイジに「本当は立てるはず」と言われて奮起しますよね。

そこで「私はクララよ！」と自分に言い聞かせながら（笑）、院内で密かに歩行練習を重ね、なんとか歩行器なしで歩けるように。

ぎりぎりのところで、リハビリ病院行きを回避することができました。おかげさまで現在は、杖をつきながら外出もできるまでに回復しています。

＜後編につづく＞