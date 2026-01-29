人気スタイリスト、石田純子さんの連載『石田純子のおしゃれ塾』。大人の女性たちに向け、流行を取り入れつつ上品なおしゃれのポイントを指南します。今回は帽子選びのコツについて。読者モデルの小原さん（71歳）は「帽子に挑戦したい！」とのことですが――。（撮影：中村彰男 文：神素子 ヘアメイク：木下優）

帽子に挑戦したい！選ぶ時のコツを教えて

長年、幼稚園から高校までの生徒たちに書道を教えています。

1人ひとりが個性豊かな文字を書き、のびやかに上達していく姿を見るのが日々の楽しみです。

ただ、知らないうちに墨汁が飛んで服を汚すので、ワードローブは黒や紺の服ばかり。

10代の孫娘たちと3世代でおしゃれを楽しむようになったこともあり、新しいファッションに挑戦したいです。

白髪が目立つ時は帽子をかぶりたいのですが、脱いだあとの髪の毛が気になります。

選び方のコツを教えて！



読者モデル 小原幸恵さん（71歳）の「いつもの着こなし」

カジュアルな場では脱がなくてもOK

帽子はおしゃれ度がグッと上がる重要なアイテム。

難しく感じるかもしれませんが、白髪や毛量など、年齢を重ねると出てくる髪の悩みの助けにもなるので、ぜひ挑戦してみてください。

「脱ぐと髪がペタンコ」と気にする人は多いですが、小さめの帽子なら、カジュアルな場ではかぶったままでかまいません。

写真のようにスカーフやマフラーと色を合わせると、コーディネートになじみます。



パープルベレー￥18,700、ストール￥11,000、ニット￥16,390／すべて DUE deux イヤリング￥13,200／アビステ

初心者なら、まずは黒い帽子から（写真）。黒髪に見慣れているので、頭のてっぺんにあっても違和感がないのです。



黒帽子￥19,800／coeur・クール（ジュイエ） コート￥55,000、パンツ￥31,900（ともに2月発売）／ラ フェット デ タバサ ボー ダーカットソー￥31,900（2月発売）／タバサ（すべてパパス） ネックレス￥9,900／アビステ バッグ￥7,590／カシュカシュ（アンビリオン） スニーカー￥24,200z／アンテプリマ（モーダ・クレア）

人気のキャップタイプには落ち着いた色と生地を選んで

おなじみのベレー帽なら、差し色が入ったものもおしゃれ（写真）。



赤リブニットベレー￥15,400／coeur・クール（ジュイエ） 赤カーディガン￥19,800、Tシャツ￥14,300／ともにDUE deux パンツ￥31,900（2月発売）／ラ フェット デ タバサ（パパス） イヤリング￥2,860／LIMITEDNUMBER（お世話や）

人気のキャップタイプ（写真）は、野球帽っぽいデザインは避けて、落ち着いた色と生地を選びましょう。

鏡の前で試行錯誤し、自分に似合うものを見つけて

帽子は角度や深さ、髪の毛の見え方で印象が変わります。まずはかぶってみて試行錯誤してください。似合うものが人によって違うのも帽子の面白さです。

ちなみに今回紹介したものは、すべて耳が隠れる深さなので、病気で髪の毛が抜けてしまった人でも安心してかぶることができます。1枚羽織ったくらい暖かいですよ。帽子は、髪の悩みが増える『婦人公論』世代の味方です。

◆読者モデル・小原さん変身後のコメント

普段は選ばないような服や帽子を身につけ、まさに非日常体験でした。なかでもツイードのキャップが新鮮でかっこいい。おしゃれの幅が広がりそうでワクワクします

※記事内の商品価格はすべて税込です

※商品によっては在庫がなく、ご用意できない場合もあります