創刊以来、《女性の生き方研究》を積み重ねてきた『婦人公論』。この連載では、読者のみなさんへのアンケートを通して、今を生きる女性たちの本音にせまります。大切な家族の一員であるペットたち。かかる費用や利用しているサービスなど、その実態を覗いてみました。今回は、ペットと暮らす際の費用について紹介します。

【グラフ】ペットの医療費、年間どれぐらい？

【回答者数】158人 【平均年齢】59.8歳

【回答者の内訳】20代…6人／30代…12人／40代…8人／50代…38人／60代…62人／70代…25人／80代…6人／不明…1人

Q. （食費・医療費の）ほかにかかる年間費用は？

●30万円

【犬3匹】1年中、エアコンが付けっぱなしなので、光熱費がかなりかかります （66歳・自営業）

●3万円

【猫】高齢で、オムツなどが必要になってきている。オムツ代節約のために、人間のベビー用オムツを購入して、シッポ穴を作って使用。なんと費用が4分の1に！（63歳・休職中）

●1万円

【リクガメ】1年中、紫外線ライトを当てるための費用（52歳・アルバイト）

●100円

【インコ】体温調節が苦手だから、冬場はインコ用ヒーターをケージに付ける。そのヒーターのための光熱費 （57歳・公務員）

●3000円

【猫】病院で爪を切ってもらっている（59歳・年金受給者）



Q. ペット関連で、利用してよかったサービスは？（複数回答可）

1位 トリミングサロン…32人

2位 ペット同伴可ホテル…14人

3位 ペットホテル…13人

4位 ペット保険…12人

5位 お葬式…9人

6位 クリニック（獣医師）…5人

7位 ペット可レストラン・カフェ…4人

ほかにも…

ドッグラン、しつけスクール、ペットシッター、お墓、犬の保育園、ダスキンのレンタルモップ、ペットカメラなど





◆ペット同伴可ホテル



旅行が好きなので、犬と一緒に泊まれる宿をよく利用している。すべてペットファーストで行き先を決定！（56歳・専業主婦）

◆お葬式



今年2月に20歳の姉妹猫を相次いで見送りました。ショックは大きかったのですが、お寺で法要をしていただいて、少し落ち着いた気がします （63歳・専業主婦）

◆ペット保険



以前飼っていた犬は、晩年は病気で点滴を受けに行っていたので、医療費がかなりかかりました。保険に入ってなかったらと思うと、ゾッとします （58歳・専業主婦）

◆獣医師が経営するドッグサロン



検診、トリミング、ペットホテルがセットになっている。しかも送迎付きでありがたい （64歳・パート）

◆クリニック



近所の小さな「ペットクリニック」。先生が、丁寧に相談に乗ってくれる。安価で必要以上の治療はしない（72歳・パート）

◆トリミングサロン



先代犬から33年のお付き合い。老犬の体調に合わせ、臨機応変に内容を決めてくれるので、安心してお願いできます （78歳・専業主婦）