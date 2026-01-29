高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第17週「ナント、イウカ。」の第84回が１月29日に放送され、話題を呼んでいます。

「スイーッチョン」

虫の鳴き声を聞いていた、トキとヘブン、庄田の３人。

そこでのトキとヘブンのかわいらしい言葉遊びに、視聴者の注目が集まりました。

＊以下１月29日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

サワ（円井わんさん）と庄田（濱正悟さん）が一緒にいるところに、トキとヘブン（トミー・バストウさん）は偶然出会う。

トキは庄田との思わぬ再会に驚きながらも、サワとの久しぶりの会話に喜ぶ。

その裏で、ヘブンと庄田は意気投合。

庄田を気に入ったヘブンは、サワと庄田を自宅に招く。

庄田との会話に夢中なヘブンに感謝しつつ、トキはサワと向き合う。

その数日後、庄田が一人で再び訪ねてくる。

＜視聴者の声＞

ヘブンの家を１人で訪れた庄田。トキとヘブンに挟まれ、縁側に座りました。虫の鳴き声を聴く３人。

庄田は「おサワさんって…」と言ったものの、「特に用件はない」と慌ててその場を取り繕いました。

トキとヘブンは「本当か？」と怪しみ、「スイーッチョン」「おサワ、スイーッチョン（好いーっちょん）」とからかいます。

SNSやコメントではトキとヘブン夫婦の仲の良さにほっこりした気持ちになった人も。

「サワちゃんのことを好いちょん？っていう感じが仲良し夫婦でいい感じです！」「好いた男女(しかも親友)をくっつけようとする仲人夫婦の雰囲気満載！」

言葉遊びが楽しいシーンだっただけに、『ばけばけ』直後に放送される『あさイチ』のMCによる「朝ドラ受け」を期待した人たちは多くいたようですが、この日は『あさイチ』の通常放送はありませんでした。

それだけにSNSやコメントでは「こんな日に朝ドラ受けがないなんてー！」「今日こそ『おサワ、スイーッチョン』でにこにこニヤニヤ騒ぐ華大さんと鈴木アナを見たかった」「ばけばけで今日ほど朝ドラ受けして欲しかったことはないと思う」

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。