「大人っぽくなったね」本田紗来、ミニ丈コーデで絶対領域を披露「めちゃくちゃお姉さん」「スタイル良すぎ」
フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは1月28日、自身のInstagramを更新。ファッション誌『Ray』（主婦の友社）とシューズブランド「Crocs（クロックス）」のコラボアイテムのイメージモデルを務めたことを報告し、ファンから注目を集めています。
【写真】本田紗来、「Ray×Crocs」のミニ丈コーデ
この投稿にファンからは、「かわいすぎる」「大人っぽくなったね」「どの服もめっちゃ似合い過ぎて」「やっぱまりんちゃんと雰囲気似てる」「スタイル良すぎ！！」「めちゃくちゃお姉さん可愛い」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
「Ray×crocsのビジュアルを務めさせていただきました」本田さんは「Ray×crocsのビジュアルを務めさせていただきました」とつづり、4枚の写真を掲載しました。1枚目は、膝を抱きかかえるようにしゃがみ込み、カメラを見つめる本田さんの姿。さらに、2枚目では、ミニ丈のボトムスとニーハイソックスを合わせたコーディネートを披露しており、絶対領域があらわに。どちらのスタイルも足元にはガーリーなクロックスを履いていて、とてもかわいらしいです。
『Ray』の専属モデルとして活躍2025年6月号から同誌の専属モデルとして活躍する本田さん。2026年1月号では、乃木坂46の金川紗耶さんと表紙を務めています。今後の活躍にも期待が高まりますね。
