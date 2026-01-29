絶対に外さないと思う「宮城県のお土産」ランキング！ 2位「仙台名物ずんだ餅」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年1月9日、全国20〜60代の男女250人を対象に、「絶対に外さないお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、絶対に外さないと思う「宮城県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「ずんだの甘みと餅のやわらかさは、和菓子が得意でない人でも楽しみやすい味わいで、とても美味しいから」（60代女性／愛知県）、「きれいなグリーンだけでもテンションが上がり、宮城県らしくていいと思います」（50代女性／埼玉県）、「甘さ控えめで素朴な味わいが特徴で、子どもから大人まで食べやすいから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
回答者からは「見た目が良く日持ちもして味も甘さ控えめなので万人受けするお土産だと思います」（50代男性／埼玉県）、「ふわふわの生地と中のクリームが調和していておいしいから」（50代女性／埼玉県）、「宮城土産の絶対的エース。ふんわりとしたカステラ生地に、絶妙な甘さのカスタードクリームが詰まっています」（60代男性／香川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：仙台名物ずんだ餅（菓匠三全）／77票仙台の郷土の味として親しまれている「ずんだ餅」が2位に。鮮やかな緑色の枝豆を丁寧にすりつぶした餡は、豆の粒感が残る独特の食感と爽やかな甘みが特徴です。宮城の豊かな食文化を伝えるお土産として不動の人気を誇ります。
1位：萩の月（菓匠三全）／95票宮城土産の王道「萩の月」が1位に選ばれました。ふんわりとしたカステラ生地で、オリジナルのカスタードクリームをたっぷり包み込んだ上品な味わいは、老若男女問わず愛され続けています。冷やしても温めてもおいしく、その知名度と安心のクオリティーは「絶対に外さないお土産」として真っ先に名が挙がる逸品です。
(文:坂上 恵)