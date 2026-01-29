「もう軽自動車に見えない！」ホンダ新「N-BOX」登場に“反響殺到”！

2025年12月12日、ホンダは日本の軽自動車市場を牽引し続ける“絶対王者”こと「N-BOX」のスポーティグレード「N-BOXカスタム」に、新たな特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」を設定し、販売を開始しました。

この特別仕様車は、その名の通り“黒”をテーマに内外装を徹底的にコーディネートしたモデル。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新「N-BOX」です！（20枚）

もともとメッキパーツを多用し押し出しの強いフロントマスクが特徴のN-BOXカスタムですが、BLACK STYLEではあえてその輝きを抑え、深みのある黒をアクセントに用いることで、より都会的で洗練された「大人のカスタム」を表現しています。

具体的には、顔つきの印象を決める「フォグライトガーニッシュ」や「フロントグリル」に、艶やかで深みのある「ベルリナブラック塗装」を採用。

足元を引き締める15インチアルミホイールも同色で統一し、塊感のある重厚なフォルムを実現しました。

一方で、ドアハンドルやドアミラー、リアエンブレムには粒子が煌めく「クリスタルブラック・パール塗装」を採用するなど、パーツによって黒の質感を使い分けるこだわりも見られます。

インテリアも同様にブラック基調で統一され、ピアノブラック塗装のパネルや、肌触りの良いプライムスムースのアームレストを採用。

軽自動車とは思えない落ち着きと高級感あふれる空間を創出しています。

さらに、通常はオプションとなることが多い「右側パワースライドドア」や「コンビニフック付シートバックテーブル」なども標準装備され、実用性も向上しています。

※ ※ ※

この“全身黒尽くめ”の特別仕様車に対し、SNSやネット掲示板では早くも大きな反響が巻き起こっています。

まず目立つのはデザインへの称賛です。

「マジでカッケー！」「この重厚感はすごい」「もう軽自動車に見えないな！」といった、素直にそのカッコよさを認める声が多数上がっています。

中には「N-BOXが強すぎて、他の軽自動車が購入候補に上がらない」「うちの普通車より高級感ある！」と、改めてN-BOXの商品力の高さに驚嘆するコメントも見られました。

一方で、こだわり派のファンからは「もっと黒くしてよ。リアの“Hエンブレム”も黒くして欲しかった」「黒エンブレムはオプションにあるけど標準装備すべき」「リアバンパーの樹脂部分が無塗装なのが残念」といった細かいディテールへの注文や、「先代モデルの方がメッキの使い方に高級感があった」「自分は買い替えないで2代目を大切に乗ります」といった、完成度の高さにおいて先代モデルと比較する論調も展開されています。

そして最も大きな議論となっているのが「価格」です。

BLACK STYLEの車両価格（消費税込）は206万3600円から233万900円。

ターボ×4WDを選択し、ナビやドラレコなどのオプションを追加していけば、乗り出し価格は容易に300万円に迫ります。

これに対し、「高いよぉ…」「普通車のうちのクルマより高い！」「もう軽自動車も簡単に買える値段ではなくなった」「この価格だと買い替えには躊躇するなぁ」といった、昨今の軽自動車価格の上昇を嘆く声が殺到しています。

しかし、それでも「今どき400万円程度じゃまともな車は買えませんよ…」「いまだに軽No.1であることは事実」という冷静な意見もあり、リセールバリューの高さや一台で何でもこなせる万能性を考えれば、この価格でも納得するユーザーが多いのがN-BOXの凄みと言え、この黒い特別仕様車は再び市場を席巻することになりそうです。