マクドナルド「N．Y． バーガーズ」が2．4発売！ 今年は新作5種が登場
「マクドナルド」は、2月4日（水）〜3月上旬までの間、ニューヨークをイメージした「N．Y． バーガーズ」より新商品5品を、全国の店舗で発売する。
【写真】ボリューム満点でおいしそう！ 「N．Y． バーガーズ」新作5種一覧
■ニューヨークをイメージ
今回登場する「N．Y． バーガーズ」は、ポピーシードをまぶしたでこぼこで濃い焼き色が特長の四角いバンズを使用した、スタイリッシュな見た目のニューヨークをイメージしたバーガーシリーズ。
今年は「N．Y． 肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」、「N．Y． ジューシーチキン ホット＆ペッパー」、「N．Y． タルタルシュリンプ ガーリック＆バジル」、朝マック限定の「N．Y． ソーセージ ペッパー＆ビーフソテーマフィン」、さらに夜マック限定の「N．Y． ダブル肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」から成る新商品5種類がラインナップ。
「N．Y． 肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」は、ソテーしたビーフとオニオンの旨みと、粒マスタードとブラックペッパーを効かせたビーフフィリングの味わいと、マイルドなスイートレモンソースの組み合わせがやみつきになる食べ応え抜群の一品だ。
また、スパイスやハーブで味付けし、ホットチキンをイメージした1枚肉のチキンに、シャキシャキのレタスとスイートレモンソースを重ねた「N．Y． ジューシーチキン ホット＆ペッパー」や、バジルのさわやかな香りが、ぷりぷりのえびカツやホワイトチェダーチーズのおいしさを引き立てる「N．Y． タルタルシュリンプ ガーリック＆バジル」も用意。
さらに、17時からの夜マック限定で、ビーフパティ2枚を贅沢に使用した「N．Y． ダブル肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」も提供されるほか、朝マック限定の「N．Y． ソーセージ ペッパー＆ビーフソテーマフィン」も勢ぞろいする。
