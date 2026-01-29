ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】長崎・雲仙市で一般建物火災の情報 千々石町丙2139−10付近… 【続報】長崎・雲仙市で一般建物火災の情報 千々石町丙2139−10付近 約1時間8分後に鎮火（1月29日午前11時42分ごろ発生） 【続報】長崎・雲仙市で一般建物火災の情報 千々石町丙2139−10付近 約1時間8分後に鎮火（1月29日午前11時42分ごろ発生） 2026年1月29日 12時17分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 長崎県県央消防本部によると、29日午前11時42分ごろ、雲仙市千々石町丙2139−10付近で一般建物火災が発生した。同日午後0時時50分鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 熊本市西区で建物火災との通報により未明に消防車出動 城山大塘3丁目付近（1月29日午前3時43分ごろ） 福岡・飯塚市で小学生男児が見知らぬ男から頭なでられ、肩に手回され「元気を分けて」と声かけられる 西町付近の道路上 関連情報（BiZ PAGE＋） 海, 思いやり, 住宅, 葬儀, 金属加工, 長野, 老後, 老人ホーム, リハビリ, マンション