千葉で最大震度3 東京都、神奈川県、静岡・伊豆市、東伊豆町でも震度1（1月29日午前11時47分頃）
1月29日午前11時47分頃、千葉県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は千葉県南部で、震源の深さは約30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、千葉県の鴨川市と南房総市です。静岡県の伊豆市、東伊豆町でも震度1を観測しました。
【各地の震度詳細】
■震度3□千葉県 鴨川市 南房総市
■震度2□千葉県 館山市 木更津市 勝浦市 君津市 富津市 いすみ市 大多喜町 鋸南町 長南町 市原市
□神奈川県横浜中区
■震度1□千葉県 袖ケ浦市 御宿町 茂原市 東金市 山武市 大網白里市 一宮町 睦沢町 千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉美浜区
□神奈川県横浜神奈川区 横浜金沢区 横須賀市 湯河原町
□東京都東京千代田区
□静岡県伊豆市 東伊豆町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。新たな情報が発表され次第、情報を更新します。