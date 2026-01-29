1月29日午前11時47分頃、千葉県で最大震度3を観測する地震がありました。

【写真を見る】千葉で最大震度3 東京都、神奈川県、静岡・伊豆市、東伊豆町でも震度1（1月29日午前11時47分頃）

気象庁によりますと、震源地は千葉県南部で、震源の深さは約30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、千葉県の鴨川市と南房総市です。

静岡県の伊豆市、東伊豆町でも震度1を観測しました。

【各地の震度詳細】

■震度3

□千葉県

鴨川市 南房総市

■震度2

□千葉県

館山市 木更津市 勝浦市

君津市 富津市 いすみ市

大多喜町 鋸南町 長南町

市原市

□神奈川県

横浜中区

■震度1

□千葉県

袖ケ浦市 御宿町 茂原市

東金市 山武市 大網白里市

一宮町 睦沢町 千葉花見川区

千葉稲毛区 千葉美浜区

□神奈川県

横浜神奈川区 横浜金沢区 横須賀市

湯河原町

□東京都

東京千代田区

□静岡県

伊豆市 東伊豆町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。