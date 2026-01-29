元プロテニスプレイヤーの杉山愛（50）が1月26日、Instagramを更新。子どもたちの“顔出し”ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】杉山夫婦＆子どもの家族ショット（複数カット）

杉山は2011年11月、6歳年下の走（そう）さんと結婚し、10歳の長男・悠さん、4歳の長女・心（ここ）さんを育てている。Instagramでは家族との日常を発信しており、自宅の庭で水遊びをする長女の姿や、自身の50歳の誕生日会での家族ショットなどを投稿してきた。

1月9日の更新では、テニスの全豪オープンのため、オーストラリアへ出発することを報告。26日は、2週間ぶりに帰国したことを明かし、子どもたちの“顔出し”ショットを披露した。

■子どもたちの“顔出し”お出迎えショット公開

「2週間以上、家族を離れて久しぶりに帰ってくる日本はやっぱり寒い。きのうは日曜日ということもあって、内緒でみんなで空港に迎えに来てくれてたーーーっ!! こうやってずーっと隠れていたんですって。待たせてごめーん。なんかちょっと見ない間にお兄ちゃんとお姉ちゃんになってるような気がする。さっ、たくさん一緒に過ごそーっと」

杉山の投稿にファンからは、「最高のお出迎えですね」「愛さんと走さんそっくりで可愛すぎます」「子どもさん、本当に大きくなられましたよね〜」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）