世界的アーティスト・Zeddが来日 報道陣にサービス満点の笑顔 USJで完全監修した『スペファン』初公開
世界的DJ・プロデューサーのZeddが29日、来日した。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）で、自身が完全監修したアトラクション『スペース・ファンタジー・ザ・ライド 〜CLUB ZEDD REMIX〜』があす30日から開催されるのを記念し、フォトセッションに登場した。
【全身ショット】楽しそう！USJで笑顔を見せるZedd
パークの人気アトラクションである屋内型スピン・コースター『スペース・ファンタジー・ザ・ライド』がZeddと初コラボレーションした世界的アーティストのプロデュースにより、音に乗り、心が解き放たれる“新音楽体験”を提供する。
このライドのために制作された「Zeddオリジナルリミックス」が大音量で響き渡る中、ゲストはライドの動きと完全シンクロしたEDMの圧倒的なビートに乗って、無数の星がきらめく宇宙を縦横無尽に走り抜ける。色鮮やかな光やレーザーが輝く幻想的な宇宙空間を駆けるスリリングなコースターとなる。8月17日まで。
この日、『スペファン』が初公開された。豹柄のアウター姿で登場したZeddは『スペファン』の前で看板を指さし、報道陣のカメラにサービスたっぷりに笑顔を振りまいていた。
