広島の新外国人フレディ・ターノック投手（２７）＝前マーリンズ＝が２９日、マツダスタジアムで入団会見に臨んだ。

身長１９３センチ、体重８４キロの恵まれた体格の本格派右腕は、黒のスーツと赤系統のネクタイを締めて着座。「みんなとても親切で、歓迎してくれていると感じる。チームメートにも会えるのを、すごくワクワクしている」と、目尻を下げた。

最速は１５７キロ。カーブやチェンジアップなども操り、高い奪三振率を誇るのが特長だ。自身の長所については「球速には自信がありますし、多くの球種を投げられるというのも強み」と力を込めた。

アスレチックス時代には、ＤｅＮＡ・藤浪と一緒にプレーした経験がある。当時を振り返り、「彼からは、日本がどんな練習をしているかを聞きました。一番印象に残っているのは、『日本はランニング（走り込み）がとても多い』と言われたことです。それと、日本のファンは野球に対して非常に熱狂的で、熱量がすさまじいということも聞きました」と話した。

来日するのも初めて。日本球界への適応が、成功のカギとなる。「日本の打者は、三振を取るのが難しく、球にコンタクトするのが上手いという印象。どの打者も特徴があるので、そこを意識して対峙（たいじ）したい」と意気込んだ。

チーム昨季、５位に終わった。巻き返しを狙う新井鯉にとって、先発陣の安定は不可欠だ。助っ人は「チームとして優勝することが一番の目標です。自分自身もしっかり日本の野球界で成功を収めたいですし、新しいチームメートとプレーすることも非常に楽しみにしています。野球以外でも、日本の文化や食べ物を経験することをとても楽しみにしています」と話した。