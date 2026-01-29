GENERATIONS数原龍友（32）と片寄涼太（31）が29日、都内でマクドナルド「行った気になる！N．Y．バーガーズ」新商品発表イベントに出席した。

ニューヨークをイメージした5種類のハンバーガーを、2月4日から期間限定で発売。同3日から放映するテレビCMでは、2人が「Y．M．C．A．」を歌唱する。

数原は「実はマクドナルドで働いていたことがございます。16歳とか17歳のころに、このお仕事をする前にマクドナルドで働いていました」と明かし、「今でもフライヤーの音を聞くと働いていたころを思い出す。ハンバーガーはスピードも大事だけど、丁寧さも必要。その時から気持ちはアーティストでしたし、アーティストになることは決まっていましたね」とドヤ顔で語った。

この日はマックデリバリーならぬ“カッズデリバリー”を称し、デリバリースタッフが着用しているジャケットに身を包み、登壇した片寄とみちょぱ（27）にハンバーガーを届けた。満面の“スマイル”も披露するなど大いに楽しみ、「懐かしい気持ちになる。すごいうれしい」と笑みを浮かべた。

GENERATIONSのメンバーにも食べてほしいとしつつ、メンバーに対する“カッズデリバリー”は渋り、「『自分で買ってこい！』って言いますよ。チョイスはしますけど、またうるさいんですよ。『俺こっちがよかった』とか言ってきて」と笑いを誘った。