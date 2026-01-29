Ｊ１千葉は２９日、３１日に行われるプレシーズンマッチ・柏戦に向けた会見を行った。就任４年目の小林慶行監督は「自分たちの今持っている力を全てぶつけていきたい」と意気込んだ。

千葉は昨季Ｊ１昇格プレーオフを勝ち抜いて１７年ぶりにＪ１に昇格。柏との３０回目のプレシーズンマッチはＪ１同士での戦いとなる。指揮官は「同じカテゴリーになったことでよりダービーとして意識しなきゃいけない相手なのは間違いない」と気合を入れた。

相手の柏は昨季Ｊ１で優勝チームと勝ち点１差の２位。「圧倒するゲームの多かったチームと考えると、挑戦者として自分たちが持っているものを全てぶつけるのは当然のこと。相手より走って、戦うのは当然のこと。こだわって戦いたい」と勝利に徹する。

チームは昨季Ｊ１昇格プレーオフに出場し、今季は開幕が例年よりも１週間程度早く設定されたことで、オフの期間が短くなった。「昨年あれだけ張り詰めた中で戦い続けた選手の休暇をできるだけ取らせたかった。スタート（始動は９日）としては相当遅い部類に入ったが、スピード感のある進め方をしている。自分たちのメインで落とし込みたいことは変わらないので、今のところ難しいところはないと思う」と今年も千葉らしい戦い方で全員の力で勝つ。