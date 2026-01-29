『劇場版 呪術廻戦 0』サンリオキャラがコラボ! ふわふわ乙骨憂太&五条悟&夏油傑デザイン
viviONは、同社が運営する二次元バラエティーストア「viviON BLUE」において、2月1日より、全国のGEO(ゲオ)対象174店舗と連動した『劇場版 呪術廻戦 0』×サンリオキャラクターズ コラボフェアを開催する。
本フェアでは、乙骨憂太、五条悟、夏油傑の3名とサンリオキャラクターズが、パンのような“ふわふわ”で可愛らしい姿になった新規描き下ろしデザインを使用。ゲオ店頭での先行販売に加え、公式オンラインストア「viviON BLUE」でも同時展開する。
○グッズラインナップ
○購入特典：限定ポストカード(全3種)プレゼント
フェア期間中、対象商品を2,200円(税込)お買い上げ毎に、限定デザインの特典ポストカード(全3種)をランダムで1枚プレゼントする。なくなり次第終了、店舗でのレシート合算はできない。
○販売場所
(C) 2021「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 (C)芥見下々／集英社
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664783
