¢¡Âè£¶£¶²ó¤¤µ¤é¤®¾Þ¡¦£Ç£³¡Ê£²·î£¸Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë£±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£±·î£²£¹Æü¡¢Èþ±º¥È¥ì¥»¥ó
¡¡Á°Áö¤ÎÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ£²ºÐ£Ó¤Ç£²Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤¿¥¾¥í¥¢¥¹¥È¥í¡Ê²´£³ºÐ¡¢Èþ±º¡¦µÜÅÄ·É²ð±¹¼Ë¡¢Éã¥â¡¼¥ê¥¹¡Ë¤¬¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÆ°¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡££×¥³¡¼¥¹¤Ç³°¥í¥¸¥·¥ë¥Ð¡¼¡Ê£¶ºÐ£³¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤òÄÉÁö¤¹¤ë·Á¤«¤é¡¢£¶¥Ï¥í¥ó£¸£±ÉÃ£´¡½£±£±ÉÃ£´¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï¾¯¤·»Å³Ý¤±¤ÆÌóÈ¾ÇÏ¿ÈÀèÃå¤·¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¡¡µÜÅÄÄ´¶µ»Õ¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤âÊÑ¤Ë¾å¿¶¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇÄ´¶µ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤â£±¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¾¯¤·Î®¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¾¯¤·¿Í¤¬µ¤»ý¤Á¤òÈ´¤¤¤¿¤éÇÏ¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¼ÂÀï¤Ë¾è¤ë¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤ì¤¿¤·¡¢¤¤¤¤ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã»´üÌÈµö¤ÇÍèÆüÃæ¤Î¥Ï¥Þ¡¼¥Ï¥ó¥»¥óµ³¼ê¤È¿·¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤Ø¸×»ë¤¿¤ó¤¿¤ó¤À¡£