モデルでタレントのアンミカが披露したコーデに反響が集まっている。

２９日までに自身のインスタグラムを更新したアンミカは「最近の私服と素晴らしい観劇、友との食事 ここのところずっと、毛布を身に纏ってるような安心感ある @ｍａｘｍａｒａのアルパカ素材のスカート、ヘチマカラーのニットトップスがお気に入り 旬のブラウンは、旬のワインカラーと合わせてシックに」とつづり、フレアが綺麗なスカートを合わせたキャメルの全身コーデを披露した。

続けて「野々村友紀子ちゃんにお誘い頂き、尊敬する大竹しのぶさんの舞台【ピアフ】を観に行って参りましたよ 若かりし頃のフレッシュさと希望、貧困の中を必死に友と生き抜く姿から、栄華を誇り女性を謳歌し、慈悲の心で人を救う精神、愛する人を亡くし交通事故に、モルヒネ依存に苦しむ壮絶な人生を、すごいセリフ量とエネルギーで、ピアフとして降臨したしのぶさんに雷に打たれたように感動しました。その興奮、未だ冷めやらぬまま、ディナーへ行き、舞台の素晴らしさを語りまくりました！」と舞台の感想をつづると、野々村との２ショットもアップした。

「【命を使う】と書いて【使命】と書きますが、まさに使命のように命輝かせている舞台、自分も使命として皆さんに笑顔を届けられたらと、心に光を頂きました」と大いに刺激を受けたようだ。

