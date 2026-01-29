【政界】長期政権へ「正念場」となる2026年 指導力と足場固めを求められる高市内閣
2025年12月17日に閉幕した第219臨時国会で憲政史上初の女性首相に選出された高市早苗は自民党と日本維新の会に加え、国民民主、公明両党の協力も得て25年度補正予算を成立させた。閉会翌日には自らの決断により所得税がかかり始める「年収の壁」で現行の160万円から178万円への引き上げに応じ、国民民主党との連携を強めた。指導力を発揮し足場固めを進める高市。だが、26年は難題が山積し、「正念場」の年となる。
国民民主党に「協力」
「『強い経済』を構築するという観点から、やはり所得を増やして消費マインド改善して事業収益が上がるという好循環を実現するために最終的な判断を下した」。高市は18日、国民民主党代表の玉木雄一郎との党首会談後、178万円のへの引き上げで合意したのは、自らの政治決断によるものだと強調した。
「178万円」は国民民主党の主張だ。24年12月、自民、公明、国民民主の3党で103万円から「178万円を目指して引き上げる」と合意したが、当時は「財源確保が難しい」との理由から実際の引き上げは160万円にとどめ、「178万円」はあくまでも目標に過ぎなかった。だが、自民党総裁選時から「178万円」に「大賛成」と表明していた高市が自民党内の慎重論を封じ合意へと突き動かした。
18日に高市と玉木が署名した合意書は、国民民主党の主張をほぼ「丸のみ」する内容となった。
最低限の生活費に課税しない基礎控除と給与所得控除の最低額を計8万円引き上げ、さらに2年間限定で10万円上乗せした。対象も給与所得者の約8割にあたる年収665万円以下とし、低所得者に限らず、中間層まで広げた。また、自動車購入時に課せられる自動車税の「環境性能割」も廃止した。
「今回の合意は政治の安定を望む国民のためにも、両党の間で何とか関所を越えようと、2年越しで知恵を絞っていただいた結果だ」。高市がこう語ると、玉木も記者団に「共に関所を乗り越えることができた。高市総理の政治決断にも感謝と敬意を申し上げたい」と述べた。
高市、玉木が越えた「関所」は、この合意にとどまらない。
高市は臨時国会中に国民民主党が求めていたガソリンの暫定税率（1リットル当たり25.1円）の年内廃止と自動車損害賠償責任（自賠責）保険料の特別会計への繰り戻しにも応じた。暫定税率を巡っては、当初、自民党は「26年2月の廃止」を主張していたが、高市がその方針を転換させ、年内廃止を決めた。
高市が国民民主党への配慮を徹底するのは、自身の政権基盤が盤石とは言えないためだ。
自民党は11月28日に維新を除名処分となった3人の無所属議員による衆院会派「改革の会」を自民会派に合流させた。これにより衆院は自民の衆院会派勢力は199人となり、日本維新の会（34人）と併せて衆院での過半数（233人）の勢力を確保し、「少数与党」の立場を脱した。とはいえ、1人でも欠ければ過半数を維持できなくなる微妙な情勢は続く。
一方で参院は自民、日本維新の会の両党を併せても119人。過半数（125人）には6人足りない「ねじれ」状態だ。そこに衆院27、参院25の議席を有する国民民主党の協力を得れば、政権基盤は安定する。
もともと「手取りを増やす」と掲げる国民民主党と「責任ある積極財政」で「強い経済」を目指す高市は合致する政策が多く、親和性が高い。国民民主党を引き寄せるのは、高市にとって「弱点」を克服する近道でもある。
膨らんだ補正予算
臨時国会で高市が配慮したのは国民民主党だけではなかった。気を配る対象は与党の維新から立憲民主党や公明党まで及んだ。
政府は11月21日、物価高対応（一般会計8.9兆円程度）▽危機管理投資・成長投資（同6.4兆円程度）▽防衛費の増額（同1.7兆円程度）─と主に3つの柱から構成される「強い経済を実現する総合経済対策」を閣議決定した。その内容は多岐にわたる。
国民民主党に「協力」
「『強い経済』を構築するという観点から、やはり所得を増やして消費マインド改善して事業収益が上がるという好循環を実現するために最終的な判断を下した」。高市は18日、国民民主党代表の玉木雄一郎との党首会談後、178万円のへの引き上げで合意したのは、自らの政治決断によるものだと強調した。
「178万円」は国民民主党の主張だ。24年12月、自民、公明、国民民主の3党で103万円から「178万円を目指して引き上げる」と合意したが、当時は「財源確保が難しい」との理由から実際の引き上げは160万円にとどめ、「178万円」はあくまでも目標に過ぎなかった。だが、自民党総裁選時から「178万円」に「大賛成」と表明していた高市が自民党内の慎重論を封じ合意へと突き動かした。
18日に高市と玉木が署名した合意書は、国民民主党の主張をほぼ「丸のみ」する内容となった。
最低限の生活費に課税しない基礎控除と給与所得控除の最低額を計8万円引き上げ、さらに2年間限定で10万円上乗せした。対象も給与所得者の約8割にあたる年収665万円以下とし、低所得者に限らず、中間層まで広げた。また、自動車購入時に課せられる自動車税の「環境性能割」も廃止した。
「今回の合意は政治の安定を望む国民のためにも、両党の間で何とか関所を越えようと、2年越しで知恵を絞っていただいた結果だ」。高市がこう語ると、玉木も記者団に「共に関所を乗り越えることができた。高市総理の政治決断にも感謝と敬意を申し上げたい」と述べた。
高市、玉木が越えた「関所」は、この合意にとどまらない。
高市は臨時国会中に国民民主党が求めていたガソリンの暫定税率（1リットル当たり25.1円）の年内廃止と自動車損害賠償責任（自賠責）保険料の特別会計への繰り戻しにも応じた。暫定税率を巡っては、当初、自民党は「26年2月の廃止」を主張していたが、高市がその方針を転換させ、年内廃止を決めた。
高市が国民民主党への配慮を徹底するのは、自身の政権基盤が盤石とは言えないためだ。
自民党は11月28日に維新を除名処分となった3人の無所属議員による衆院会派「改革の会」を自民会派に合流させた。これにより衆院は自民の衆院会派勢力は199人となり、日本維新の会（34人）と併せて衆院での過半数（233人）の勢力を確保し、「少数与党」の立場を脱した。とはいえ、1人でも欠ければ過半数を維持できなくなる微妙な情勢は続く。
一方で参院は自民、日本維新の会の両党を併せても119人。過半数（125人）には6人足りない「ねじれ」状態だ。そこに衆院27、参院25の議席を有する国民民主党の協力を得れば、政権基盤は安定する。
もともと「手取りを増やす」と掲げる国民民主党と「責任ある積極財政」で「強い経済」を目指す高市は合致する政策が多く、親和性が高い。国民民主党を引き寄せるのは、高市にとって「弱点」を克服する近道でもある。
膨らんだ補正予算
臨時国会で高市が配慮したのは国民民主党だけではなかった。気を配る対象は与党の維新から立憲民主党や公明党まで及んだ。
政府は11月21日、物価高対応（一般会計8.9兆円程度）▽危機管理投資・成長投資（同6.4兆円程度）▽防衛費の増額（同1.7兆円程度）─と主に3つの柱から構成される「強い経済を実現する総合経済対策」を閣議決定した。その内容は多岐にわたる。