強い寒気の影響で、北陸地方では明日30日(金)にかけて再び警報級の大雪のおそれがあります。平地も含めて交通障害に注意・警戒してください。この先2月3日(火・節分)にかけて短い周期で寒気が南下し、厳しい寒さが続くでしょう。2月4日(水・立春)頃にようやく寒さが一旦和らぎ、春の気配を感じられる所もでてきそうです。平地も含めた広範囲で積雪が平年を大きく上回っていますので、除雪作業は慎重に、無理のない範囲で行ってください。

予想24時間降雪量 山沿いや山地だけでなく、平地でも大雪に

日本付近は強い冬型の気圧配置となり、明日30日(金)にかけては北陸地方の上空約5500メートルに大雪の目安となるマイナス36度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。



今日29日(木)12時から明日30日(金)12時までの予想24時間降雪量は、福井県、石川県、富山県、新潟県の上越と中越を中心に、広範囲で平地でも20センチ以上の降雪が予想されています。特に、富山県東部や新潟県の上越と中越では山沿いだけでなく平地でも40センチ以上と大雪になる所がありますので、交通障害に注意・警戒が必要です。



鉄道やバス等の交通機関が大きく乱れる可能性があります。交通情報を早めに確認し、時間に余裕をもって無理のない範囲で行動するようにしてください。大雪時は外出を控えたり移動手段を変更することも検討しましょう。

この先3日(火・節分)にかけて強弱を繰り返しながら冬型の気圧配置が続く

31日(土)は冬型の気圧配置が西から次第に緩んできますが、寒気の影響が残るでしょう。大雪の峠は越えますが、各地で雪の降りやすい状況が続きそうです。

1日(日)は冬型が一旦緩み寒気も北上しますが、気圧の谷が通過する見込みです。山沿いを中心に雪が降り、平地は雨に変わる所もあるでしょう。

2日(月)は再び冬型の気圧配置となり、寒気が流れ込むでしょう。各地で再び雪が降りやすくなりそうです。3日(火・節分)にかけて寒気の影響を受けやすく、厳しい寒さが続くでしょう。



4日(水・立春)になると高気圧が南から張り出してくる見込みで、ようやく暖気が入り寒さが緩んできそうです。日差しも期待できて春の気配を感じられる所もでてくるでしょう。

2週間天気後半(6日〜11日) 8日(日)頃から再び強い寒気が南下

6日(金)から7日(土)にかけて寒さが緩みますが、油断はできません。8日(日)頃からは再び強い寒気の影響で雪が降りやすくなりそうです。日ごとの寒暖差が大きくなる時期ですので、服装に注意して体調管理にお気をつけください。

除雪作業は慎重に

今日29日(木)正午現在の積雪は、福井県大野市大野で72センチ、石川県金沢市金沢で38センチ、富山県下新川郡朝日町朝日で53センチ、新潟県糸魚川市能生で116センチなど、平地も含めて平年を大きく上回る積雪となっています。



大雪時の除雪作業は転倒や事故などのリスクが高まるため、より一層注意が必要です。

大雪時の除雪は無理をせず、休憩をこまめに取るようにしましょう。視界不良時(吹雪・夜間)の作業はなるべく避けるようにしてください。

積雪で用水路等が分かりにくくなっていますので足元に十分注意しましょう。除雪作業はできれば2人以上で、ご家族やご近所と声をかけ合いながら行うようにしてください。

屋根の雪下ろしは雪の緩みを確認し、はしごはしっかり固定しましょう。軒下での作業は屋根からの落雪にくれぐれもご注意ください。