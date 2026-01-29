160.65　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
157.53　エンベロープ1%上限（10日間）
156.77　21日移動平均
156.11　一目均衡表・雲（上限）
155.97　10日移動平均
155.78　一目均衡表・基準線
155.67　一目均衡表・転換線
154.41　エンベロープ1%下限（10日間）
153.91　100日移動平均
153.64　一目均衡表・雲（下限）
153.11　現値
152.89　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
149.97　200日移動平均

152円89銭のボリンジャーバンド2シグマ下限を終値ベースで下回るかがポイントとなる