テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ下限152.89
160.65 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
157.53 エンベロープ1%上限（10日間）
156.77 21日移動平均
156.11 一目均衡表・雲（上限）
155.97 10日移動平均
155.78 一目均衡表・基準線
155.67 一目均衡表・転換線
154.41 エンベロープ1%下限（10日間）
153.91 100日移動平均
153.64 一目均衡表・雲（下限）
153.11 現値
152.89 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
149.97 200日移動平均
152円89銭のボリンジャーバンド2シグマ下限を終値ベースで下回るかがポイントとなる
