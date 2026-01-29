２８日に放送されたフジテレビ系ドラマ「ラムネモンキー」では、４人目の映画研究部の部員の話が出たことから、ネットではマチルダ失踪の伏線では？の声が上がった。

この日の「ラムネモンキー」では、ガンダーラ珈琲店でユン（反町隆史）、チェン（大森南朋）、キンポー（津田健次郎）の３人が、またも中学時代の思い出を振り返っていた。

その中で映画研究部を立ち上げる時に、部員４人以上が条件にも関わらず「あと１人、見つからなくて」とどうしても部員が見つからず。「不登校の子がいて。当時は登校拒否って言ってたけど、その子の家に行って頼み込んで、入部届に判子押してもらった」とキンポーが振り返り、これにチェンが「あの火事で焼けちゃった家の子な」と思い出す。

この４人目の部員について、３話までは一切出てこないが、１話でそのヒントが。１話ラストでは、骨が見つかった沼を３人と白馬（福本莉子）で訪れるが、そこでユンは突然、中学時代の思い出が蘇る。火事の風景、平屋を警察が取り囲み、その平屋の前にマチルダが立っている風景、拳銃を持った黒江の婆さんと孫の姿…。

この黒江の婆さん（前田美波里）と孫娘は、３人が作った映画の上映会会場にやってくる。３人は婆さんを「魔女」と呼んでおり、赤いワンピースを着た孫娘のことも知っているようで「黒江さん、良かったら見ていく？」と声かけ。黒江の孫は首を振り、婆さんは「そんなくだらねえもん、見るか！」「お前らみんな、脳みそくさっちまった。この国は滅ぶぞ！」などと叫んでいた。

４人目の部員はこの黒江の孫ではないか？と考察する声が多数。「例の４人目は変な思考の婆さんの孫かな」「さらっと流れちゃったけど、火事で家なくなっちゃった子は伏線か」「不登校で火事になった家の子って今後出てくるのかな」「火事は不登校の同級生だったか」などの声が。

また、チェンがなくしたＮＯ．１２の撮影テープは「４人目の部員が持ってるのかな」「１２はどこに？４人目の部員は関係するのか？気になる」などの声も上がっている。