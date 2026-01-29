今回は、妻が離婚を切り出した深刻な理由についてのエピソードを紹介します。

あまりに自分勝手すぎる夫に…

「夫はいわゆる食い尽くし系。家にあるものは全部食べるし、小2の息子も夫のあまりの食欲に怖がっていて、夫を敬遠しています……。

ちなみに息子は買い物に行く時、『これパパに食べられないかな？』と心配し、家でも『パパに食べられないようにしよう』と言い、お菓子を隠しているんです。

でも夫にいくら『他の人のぶんまで食べるのはやめて』と言っても、『俺の勝手だろ？ 稼いでるんだから好きなものぐらい食わせろ』と言ってやめてくれず……。

そんな自分勝手すぎる夫に嫌気がさし、ある日『自分の食べるぶんだけ自分で用意して？ あと食事も別々にとりましょう』と提案しました。でも夫の反応はイマイチだったので、『もうあなたと別れたい……』と離婚を切り出したんです。すると夫は『離婚なんて絶対嫌だ！ これから食べすぎないように気を付ける』と言ってきました。でも本当にそんなことできるのかなと思っています」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年12月）

▽ これまでいくら「食べすぎないで」と言っても効果がなかったとのことですが、さすがの夫も離婚を切り出されたら、変わるでしょうか。変わるといいですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。