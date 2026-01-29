レアルがCL最終節でトップ8から転落…指揮官「多くのものが欠けていた」主将「油断した」
レアル・マドリーは28日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第8節でベンフィカのホームに乗り込み、2-4で敗れた。アルバロ・アルベロア監督や選手のコメントをクラブ公式サイトが伝えている。
レアルはFWキリアン・ムバッペのゴールで先制しながら、前半のうちに1-2と逆転を許した。後半の立ち上がりに追加点を奪われると、ムバッペの2点目で2-3としたが、終盤にDFラウール・アセンシオとFWロドリゴ・ゴエスが2枚目のイエローカードで退場。9人となった後に再び失点を喫し、2-4でタイムアップを迎えた。
リーグフェーズの前節終了時点で3位だったが、この敗戦で9位に転落。決勝トーナメントへのストレートインとなるトップ8入りを逃し、プレーオフに回ることになった。
アルベロア監督は試合後、自チームに「多くのものが欠けていた」と認め、次のように続けている。
「今日はチャンピオンズリーグの試合、チャンピオンズリーグのレベルであり、生き残りを懸けて勝利が必要な、ホームサポーターの前で戦うことを分かっていたチームとの対戦だった。彼らはインテンシティだけでなく、攻守にわたり、とても良かった」
「我々にはひとつの理由だけを挙げることはできない。今日、ベンフィカに勝って勝ち点3を獲得するためには、サッカー面で多くの要素が欠けていたと思う」
キャプテンマークを巻いたMFフェデリコ・バルベルデは「僕らは最初の1点目まで良いプレーをしていた。その後に油断した。相手はとても良い形で自分たちのプレーをし、しっかり守り、攻撃に出た時には大きなチャンスを作り、だからこそ僕らにダメージを与えた」と振り返った。
また、MFジュード・ベリンガムは「起こったことの中のひとつは、相手がより激しくアグレッシブだったということ。彼らはルーズボールの全てを自分たちのものにした」と指摘。「才能を生かし、何もないところからチャンスを作るというような、僕らが普段うまくやっている基本的なことを、僕らは今日この試合でやることができなかった」と悔やんだ。
