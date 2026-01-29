CFexpress 4.0 Type B IRIDIUM

ProGrade Digital Inc.は1月29日（木）、同社取り扱い製品の一部を2月3日（火）に価格改定すると発表した。理由を「フラッシュメモリー価格の変動に対応するため」としている。

CFexpress、SDXC UHS-II、microSDXC UHS-IIの各種メモリーカードと、ポータブルSSD「PG10.5 Pro mini 4TB」が対象。同社は1月8日にも値上げを主とした価格改定を実施していたが、そこからさらに価格が上昇することになる。

今回の価格改定で値上げ率が最も高いのは、CFexpress 4.0 Type Bカードの「IRIDIUM 400GB」。現行価格の4万6,100円から、＋61.8％の7万4,600円となる。このモデルは1月8日の価格改定でも＋39.7%の値上げをしていた。

また前回、+107.6%と大きく値上げしていたSDXC UHS-IIカード「V60 GOLD 128GB」も、今回の対象に含まれている。現行価格の1万3,700円から、＋18.2％の1万6,200円に改定する。

一方、CFexpress 4.0 Type Bカード「GOLD 2TB」のみ値下げとなっており、現行価格16万2,000円から、－2％の15万8,800円となる。こちらは前回の価格改定時に＋63.6%の値上げをしていた製品で、当初価格は9万9,000円だった。

メモリーカード以外の製品で唯一、今回の対象製品となったポータブルSSD「PG10.5 Pro mini 4TB」は、＋20.6%の12万9,600円となる。

なお、1月29日（木）現在で多くの製品が供給不足により在庫切れの状況となっている。同社は今後も供給の不確実性、価格の変動が続く可能性があるとしながら、製品の安定供給に向けた最善の努力をしていくという。

CFexpress 2.0 Type B

CFexpress 4.0 Type B

CFexpress 2.0 Type A

CFexpress 4.0 Type A

SDXC UHS-II

microSDXC UHS-II

USB4 Card Reader

USB 3.2 Gen1 Dual Slot Card Reader

USB 3.2 Gen 2 Single Slot Card Reader

USB 3.2 Gen 2 Dual Slot Card Reader

Thunderbolt4/USB4 HUB

USB4ポータブルSSD

USB 3.2 Gen 2対応ポータブルSSD

GOLD 128GB：22,200円→24,300円（+9.5%）GOLD 240GB：29,000円→30,800円（+6.2%） GOLD 512GB：42,700円→55,100円（+29.0%） GOLD 1TB：81,900円→84,300円（+2.9%） GOLD 2TB：162,000円→158,800円（－2.0%） IRIDIUM 400GB：46,100円→74,600円（+61.8%） IRIDIUM 800GB：85,300円→129,600円（+51.9%） IRIDIUM 1.6TB：165,400円→202,500円（+22.4%）GOLD 120GB：23,900円→27,600円（+20.7%） GOLD 240GB：34,100円→37,300円（+37.5%） GOLD 480GB：47,800円→53,500円（+37.8%） GOLD 960GB：92,100円→107,000円（+16.2%）IRIDIUM 480GB：51,200円→60,000円（+17.2%） IRIDIUM 960GB：95,500円→113,400円（+18.7%）V60 GOLD 128GB：13,700円→16,200円（+18.2%） V60 GOLD 256GB：23,900円→30,800円（+28.9%） V60 GOLD 512GB：46,100円→60,000円（+30.2%） V60 GOLD 1TB：92,100円→97,200円（+5.5%） V90 COBALT 64GB：13,700円（変更なし） V90 IRIDIUM 128GB：20,500円→24,300円（+18.5%） V90 IRIDIUM 256GB：39,300円→45,400円（+15.5%） V90 IRIDIUM 512GB：78,500円→85,900円（+9.4%） V90 IRIDIUM 1TB：153,500円→162,000円（+5.5%）V60 GOLD 128GB：13,900円→16,400円（+18.0%） V60 GOLD 256GB：24,100円→31,000円（+28.6%） V60 GOLD 512GB：46,300円→60,100円（+29.8%）CFexpress 4.0 B PG05.6：17,100円（変更なし） CFexpress 4.0 A PG09.6：17,100円（変更なし）SD/microSD PGM0.5：5,200円（変更なし）CFexpress A PGM12：10,300円（変更なし）CFast/SD PG02：13,700円（変更なし） CFexpress B/SD PG05.5：13,700円（変更なし） SD/SD PG08：13,700円（変更なし） CFexpress A/SD PG09：13,700円（変更なし）PG20 Pro Hub USB4 x3：29,000円（変更なし） Thunderbolt4 Cable 40Gbps 240W 15cm：5,200円（変更なし）PG10 Pro 2TB：68,200円（変更なし） PG10 Pro 4TB V2：136,400円（変更なし） PG10 Pro 8TB V2：238,700円（変更なし） PG10 Pro 16TB V1：511,500円（変更なし） PG10.5 Pro Mini 1TB：46,100円（変更なし） PG10.5 Pro Mini 2TB：88,700円（変更なし） PG10.5 Pro Mini 4TB：107,500円→129,600円（+20.6%）PG30 500GB：25,600円（変更なし） PG30 1TB：42,700円（変更なし） PG30 2TB：85,300円（変更なし）